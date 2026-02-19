בנט: "נייצר ממשלת אחדות רחבה סטייל פרס ושמיר"; ליברמן ולפיד תקפו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, קרא אמש (רביעי) להקמת ממשלת אחדות רחבה במתכונת ממשלת הרוטציה של 1984. הדברים נאמרו במהלך כנס בחירות שנערך באפרת מול קהל מהציונות הדתית.

לפי סעיף 27א'

בתיעוד מהכנס, נשמע בנט קורא לשתף פעולה עם צדדים שונים במפה הפוליטית, בדומה לשירות המשותף בצה"ל. "נייצר ממשלת אחדות לאומית, סטייל מה שהיה פה למי שזוכר ב-1984, שהיה פרס ושמיר", אמר בנט. "צריך פשוט לחזור לעבוד. לשבור את הפאן הגושי הזה".

בנט הדגיש את הפער בין האחדות בחזית לפילוג בעורף: "אנחנו עובדים ביחד עם אנשים בטנק ברפיח, אבל פתאום חוזרים לפה ואי אפשר לנהל מדינה ביחד עם מישהו שהוא בעל עמדה שונה ממני".

עם זאת, הוא הבהיר לקהל כי עמדותיו המדיניות נותרו נטועות בימין, ואף הקצינו: "לא השתנתי, בעצם כן - אני עוד יותר (ימין). כי שבעה באוקטובר... הייתי נגד אוסלו ונגד ההתנתקות, אבל עכשיו זה עוד יותר ברור". לדבריו, "המדינה תקועה ואני משוכנע שבכוחנו לצאת מזה".

במקביל לקריאותיו של בנט לאחדות שוברת גושים, ראשי מפלגות האופוזיציה מחדדים את המסרים נגד ישיבה תחת בנימין נתניהו. יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, צייץ ברשת X (לשעבר טוויטר) מסר חד משמעי, תוך שהוא מתייג את יאיר לפיד, גדי איזנקוט ונפתלי בנט עצמו: "אסור להתחבר לנתניהו בשום תנאי ובשום נסיבות".

https://x.com/i/web/status/2024381624893247865 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, מיהר לשתף את הציוץ של ליברמן והוסיף מילה אחת: "מסכים".

בתוך כך, האלוף (במיל') נועם תיבון, שהצטרף לאחרונה ליש עתיד, תקף בחריפות את הממשלה הנוכחית ואמר: "רק קול ליש עתיד זה קול בטוח להחלפת ממשלת המחדל והטבח".

בתוך כך, יו״ר כחול לבן בני גנץ נאם הבוקר (חמישי) בכנס המנהיגות ע״ש רס״ן איתן בלחסן ז״ל באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה, בו ספד בן היתר לסמ"ר עפרי יפה ז"ל: "עפרי התגייס אחרי שהחלה המלחמה. אמרתי מראשית המלחמה, שהילדים שילחמו בעזה עוד לא עלו לכיתה ט'. כדי שנתאחד דרושה הנהגה אמיצה שלא מתבצרת בטעויות של השישה באוקטובר. שלא מחפשת להכריע את האחים שלנו – אלא מתמקדת בלהכריע את האויבים שלנו. שלא מבקשת ניצחון במלחמת אחים – אלא עושה הכל למנוע אותה. אם לא נתאחד בשנים האלו - לא נהיה ראויים לגיבורים שאיבדנו. אם לא נתאחד יהיה שוב שבעה באוקטובר".