ללא אזכור "בני ישיבות": התחדשו הדיונים בכנסת על חוק הגיוס

ועדת החוץ והביטחון התכנסה היום (שלישי) לדיון נוסף בנושא חוק הגיוס. במהלך הדיון, התברר כי צמד המילים "תלמידי הישיבות" נמחק מהחוק - כך שמשמעותו תהיה שהמדינה לא תפעל לגיוס תלמידי הישיבות.

הייזל אמו של רס"ל יונה בריף בצלאל ז"ל, הפצוע הקשה ביותר מ-7.10, סיפרה בוועדה: "הוא נורה 13 פעמים, בראש, ביד, בגב. הוא שם על עצמו חוסמי עורקים. הפינוי שלו היה תחת אש, ונמשך כארבע שעות עד שהגיע לשיבא בהכרה מלאה, שם התחיל המאבק החדש. הוא מעולם לא איבד את הרצון לחיות. הרוח שלו השפיעה על כולם - חיילים, בפצועים, נוער וילדים. ביום העצמאות 2024 ראש הממשלה הגיע לבקר את יונה בטיפול נמרץ. יונה אמר לו דבר אחד: כשאתם מקבלים החלטות, תחשבו עליי. אנחנו, כמו יונה, מבקשים דבר אחד: כשאתם מחוקקים ומדברים על חוק גיוס, תחשבו על יונה. החיים של יונה מלמדים שאפשר לשלב. אם יונה הצליח לשמור על התורה במצבים בלתי אפשריים אלו, אפשר גם במצבים יותר פשוטים".

דיוויד, אביו של יונה, הוסיף: "הוא היה 417 ימים במאבק על החיים, היינו איתו בטיפולים. גם כשהיה מחובר לצינורות ואחרי יותר מ-30 ניתוחים הוא הניח תפילין כל יום. אחרי שכבר כרתו את 2 רגליו הוא שאל מתי השקיעה, כי הוא רוצה להניח תפילין. אנחנו פה כי יונה לא יכול. הוא האמין שאפשר להיות לוחם קרבי ושומר תורה ומצוות - הכל ביחד".

בהמשך, חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד הוצא מהאולם, אחרי שאמר לחבר הכנסת מאיר פרוש "תפסיק לחיות על חשבוננו, השתן שיש לך בראש זה משהו שידוע לכולם".

השבוע קיימה ועדת החוץ והביטחון דיון נוסף בהצעת חוק שירות ביטחון. על פי המוצע בהצעת החוק, שר הביטחון כ"ץ יגבש רשימת ישיבות מוכרות בהתאם לאמות מידה שונות, שהלומדים בהן יוכלו לקבל דחיית השירות. כלומר, על מנת לקבל דחיית השירות יש לעמוד בתנאים פרטניים וכן יש להשתייך לישיבה מוכרת אשר נכללת ברשימת הישיבות.

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם, תא"ל שי טייב, העיר ואמר: "יש הרבה אנשים שאנחנו יודעים שלא לומדים, ראינו את זה למשל כשהוצאנו את הצווים וראינו לפי מי שיש לו שכר באופן קבוע".

המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, קובי בלוטנשטיין, הוסיף: "משרד הביטחון עצמו לא מפקח על הישיבות עצמן, בעניין הזה אנחנו מסתמכם על משרד החינוך. 20% זה מה שהיה מקובל עד היום ואנחנו לא חושבים שצריך להחמיר את זה".