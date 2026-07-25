חבר הכנסת מטעם הליכוד, דוד ביטן, התראיין היום (שבת) ל"סופשבוע" עם אורי קואל, והתייחס לפריימריז בליכוד: "אנחנו הולכים להצביע נגד ההצעות של ראש הממשלה - יש פה דיל לא ראוי בינו לבין חיים כץ. כץ נתן לנתניהו שריונים, ובתמורה הוא נתן לכץ ליצור סיעה בתוך סיעת הליכוד. גם בשריונים - הוא רוצה 8, בתוכם יש את גדעון סער, חיים כץ, סמוטריץ' ואולי גם בן גביר. 5 מתוך ה-8 כבר מובטחים, על איזו מתיחת פנים הוא מדבר?".

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"רה"מ אכן מביא את רוב הקולות לליכוד כי הוא רה"מ, אבל מי שדאג שהוא יהיה רה"מ זה אנחנו", אמר ביטן, "אם תהיה ועדה מסדרת, תהיה תביעה ייצוגית של המתפקדים ששילמו כדי להצביע. זה יעלה לליכוד עשרות מיליונים, נצטרך להחזיר כסף למתפקדים שרצו להצביע".

על הסרטון של הליכוד נגד איזנקוט: "הפרשנות שנותנים לסרטון לא נכונה. כל הכוונה הייתה להראות שאיזנקוט הולך לכיוון המפלגות הערביות כדי להפיל את הליכוד ונתניהו. צריך יותר להקפיד פעם הבאה שהדברים יהיו ברורים למה אנחנו מתכוונים. אחרי 7 באוקטובר לא נפנה לאף מפלגה ערבית".