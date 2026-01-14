ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הבוקר (רביעי) בריאיון בגל"צ לקמפיין "בלי בן גביר ובלי רע"מ" של השותף לשעבר בני גנץ. "הדברים לא עומדים במבחן המציאות. אנחנו יצאנו למבצע בעזה כשרע"מ בקואליציה וגנץ שר ביטחון, אז בשביל מה זה טוב? בסוף זה משרת רק את ראש הממשלה נתניהו", הסביר לפיד.

כזכור, מפלגתו של גנץ, כחול לבן פתחה אתמול בקמפיין "אזהרה" כאשר במוקד הקמפיין התרעה מהאפשרות שיו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר יהיה שר הביטחון בממשלה הבאה, ומכך שתוקם ממשלה שרע"ם שותפה בה.

ראש האופוזיציה התייחס גם למינוי של ראש הסגל של רה"מ, צחי ברוורמן לשגריר ישראל בבריטניה: "זאת פשוט מבוכה, הם חושבים שהבריטים לא קוראים עיתונים? שגריר שמגיע לבריטניה צריך להגיע למלך, למה לשלוח מישהו שלא ירצו אפילו להצטלם איתו? זה גורם לנו להראות רע".

מכחול לבן נמסר בתגובה לדברי לפיד: "לפיד משקר - בממשלת השינוי אפילו מלגות לימודים ללוחמים שלנו הוא לא להצליח להעביר בגלל רע"מ, ומילא לשקר, אבל הוא גם שוב מתהפך - אז נזכיר, שרק בספטמבר הוא אמר שלא ניתן להקים ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות. מוזר שפתאום זה משרת את קמפיין הליכוד".