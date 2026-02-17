עימות חדש פרץ בין ראשי גוש האופוזיציה: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פתח היום (שני) במתקפה על ראש האופוזיציה יאיר לפיד ברשתות החברתיות, לפיד השיב בחריפות וטען כי הציוץ של גולן הוא "חלומו של נתניהו" - ובסיום ביקש גולן להיפגש ולסגור ריצה משותפת.

גולן פתח באש וכתב בדף ה-X כי "בימים האחרונים שמענו אמירות של יאיר לפיד שמשדרות פחד מהפסד בבחירות וסוג של ייאוש. התשובה שלנו לכך היא אחת: אנחנו לא באנו להפסיד. אנחנו ננצח".

גולן הוסיף כי "המעשה הנכון ביותר כעת, המעשה שהציבור הדמוקרטי כולו משווע לו: להתעלות מעל האגו הפרסונלי ולהתאחד סביב הדמוקרטים. זו התשובה היחידה והנכונה ביותר לפחד שלפיד מתאר."

לפיד: "חלומו הגדול של נתניהו"

לפיד לא איחר להגיב וכתב ישירות לגולן: "יאיר ידידי, קראתי את דבריך ואמרתי לעצמי שאלה בדיוק סוג האמירות שהזהרתי מפניהן. בשביל מה זה טוב? האם אתה לא מבין שהציוץ שלך הוא חלומו הגדול של נתניהו?"

לפיד הסביר את עמדתו: "הצעד הראשון לנצחון הוא להכיר בסיכונים, לדעת שמולנו יריב חסר מעצורים, ובעיקר - לאחד כוחות במקום לצייץ אחד נגד השני. הדרך לנצחון היא להפסיק כבר לתקוף בתוך המחנה, למען השם."

לפיד גם הזכיר לגולן את עברם המשותף: "אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה למנות אותך לסגן שר למרות שזה לא הופיע בהסכמים הקואליציוניים, רק כי רציתי לרתום את כולם למטרה הגדולה."

לאחר תגובתו החריפה של לפיד, שינה גולן טון וכתב: "יאיר, זה לא הזמן לריבים פנימיים. זה הזמן לנצח. הציבור דורש איחוד, לא מלחמות אגו. במקום להתווכח על העבר, בוא נפגש היום, נסגור ריצה משותפת וננצח יחד."

לפני כשבועיים נחשפה ב-i24NEWS הקלטה מכנס סגור של הדמוקרטים בה נשמע פעיל המחאה משה רדמן, שתקף את לפיד ודרש ממנו להתפטר: "אם יש פה ראש ממשלה שבמשך 17 שנה הוא ראש הממשלה הכי גרוע שהיה פה אי פעם, ועומד מולו יו"ר אופוזיציה שבמשך 13 שנה הוא יו"ר אופוזיציה ומפסיד לו שוב ושוב ושוב, אני הייתי מצפה שייתן את הדין וילך הביתה".