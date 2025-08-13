נתניהו בריאיון בלעדי ל-i24NEWS: "נשאר לאיראן 400 ק"ג אורניום מועשר, ידענו מראש שלא ייפגע"

מומלצים -

בלעדי: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אמש (שלישי) לשרון גל, באחד מהאירועים הבודדים בשנים האחרונות בו רה"מ עמד מול מצלמות של כלי תקשורת ישראלי.

בין היתר, התייחס רה"מ נתניהו לפרויקט הגרעין האיראני שניזוק במבצע "עם כלביא": "הוא הורחק בשנים טובות, זה אני יכול להגיד. הוא כרגע לא במצב שהם יכולים לקדם את התוכניות שהם זממו לקדם. נשארו להם 400 קילו אורניום מועשר. ידענו מראש שהאורניום לא ייפגע, אבל זה לא תנאי מספיק כדי לייצר פצצות גרעין".

כמו כן, נשאל ראש הממשלה האם לא יהיה מעוניין להשמיד את כל מלאי הגרעין באיראן, ועל כך השיב: "כן אבל אני לא אכנס לפרטים של הדבר הזה, אנחנו עוקבים אחרי זה בשבע עיניים יחד עם ידידנו האמריקנים".

"כל הזמן אנחנו ערוכים לקראת האפשרות של פעולה איראנית, וקודם כל פעולה של ניסיון לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלהם", הוסיף נתניהו, "אני אמרתי שעקרנו את הסרטן הזה. שני גושי סרטן שאיימו על הקיום שלנו: הסרטן של תוכנית הגרעין לבנות פצצות אטום, והסרטן של תוכנית לייצר 20 אלף טילים בליסטיים קטלניים, שגם הם מהווים איום קיומי".

צפו בריאיון המלא עם ראש הממשלה נתניהו:

עוד התייחס ראש הממשלה במהלך הריאיון לעסקת החטופים ואם יסכים לבצע עסקה חלקית: "אני חושב שזה מאחורינו. ניסינו, עשינו כל מיני ניסיונות, הלכנו כברת דרך, אבל התברר לנו שהם בסך הכל מוליכים אותנו שולל ובכל מקרה ישאירו בידיהם הרבה חטופים, גם חיים וגם חללים".

"אנחנו רוצים את כולם, אני רוצה את כולם, גם את החיים וגם את החללים, ולכן על זה אנחנו הולכים ואני לא אומר לך שאני לא אהיה מוכן לדון בזה, אני רוצה להחזיר את כולם במסגרת סיום המלחמה, אבל בתנאים של סיום המלחמה שלנו", ציין.

בעקבות החלטת הקבינט, הביע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקורת חריפה נגדו. על כך השיב רה"מ: "אני תיארתי את כל ההסתייגויות מההחלטות שקיבלתי - בדרך כלל מהשמאל. היו גם הסתייגויות מהימין. היו גם אנשים שעזבו את הממשלה מהצד הימני. אני מקשיב לדרג המקצועי - אבל בסוף אני מחליט. אני חושב שהיום, בראייה לאחור, אתה רואה שכל החלטה שקיבלתי הייתה נכונה, הייתה מוצדקת והביאה לתוצאות. אני חושב שגם כאן, אני לא בטוח שיש חילוקי דעות אמיתיים".