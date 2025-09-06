הלחץ שמפעילים נתניהו וסמוטריץ' על גפני

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מפעילים לחץ על יו"ר דגל התורה משה גפני, שיתמוך בתקציב הקופסא הביטחונית שיבוא השבוע להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת, כך פרסם הערב (שבת) כתבנו ארי קלמן במגזין השבת.

גפני מצידו רוצה תקציבים למורות החרדיות, שיקוצצו למרות שאי אפשר להעביר את התקציבים משפטית, וגם לראות התקדמות בחוק הגיוס. בהקשר הזה רואים את מרתון הדיונים בוועדת החוץ והביטחון השבוע, זה לא מקרי; מחר ההכרעה תתקבל על ידי מנהיגי דגל התורה.

עוד נחשף תיעוד של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, שהגיע ביום חמישי לישיבת כסא רחמים של הרב צמח מזוז, להתייעצות ממושכת שבמרכז דיון על חוק הגיוס. ושם אפשר לומר ששומעים לראשונה את משנתו לקראת גיבוש חוק גיוס, ביסמוט אמר: "לא אתן למלחמת דת; מי שלומד - שילמד ומי שלא לומד לא ילמד".

האמירה הזו קריטית עבור החרדים, לקראת הדיונים על יעדי גיוס ונגזר מזה גם הסנקציות. אם נחבר את זה לדיון הקודם, זה ממעון לאוזניהם של ההנהגה החרדית, שלא ספק תשמע את זה ואולי תתרצה ותאפשר לח״כים החרדים לתמוך גם בקופסא הביטחונית.