ח"כ מהליכוד: "וויטקוף וחבורתו מובילים אותנו לגיהנום"

חבר הכנסת מטעם הליכוד, עמית הלוי, תקף היום (שני) בריאיון לגל"צ, כשאמר כי "וויטקוף, קושנר וחבורתו מובילים אותנו לשערי הגיהנום".

"השלב הבא הוא לדחוף אותנו לשערי הגיהנום, זו המשמעות של להביא את הקטארים, הטורקים והאמירתיים. אף אחד מהם לא יבוא כשיהיה אקדח חמאסי ברקה שלהם - זה ברור לכולם, ולכן הדברים האלו הם רק אשליות שמוכרים לציבור".

"סטיב וויטקוף היה צריך מזמן להגיע למסקנה שהמזרח התיכון זה לא ניהול של ביזנס במיאמי", אמר הח"כ, "הגיע הזמן שהמערב יבין קצת יותר לעומק את האויב שנמצא מולו ויתייחס בהתאם".

הלילה פורסם ברשת CBS ריאיון של סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, אדריכלי עסקת החטופים ומגבשי תוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה, בתוכנית "60 דקות".

"איך שעיצבנו את העסקה", הם סיפרו, "נתנו לה מספיק מקום כדי להמנע מהקשיים הטכניים שקרו בעבר וניסינו להגדיר הכול כמה שאפשר. זה שם את הכדור במגרש של חמאס, והפנה את העולם הערבי נגדם, כי עכשיו העולם הערבי תמך - והנשיא טראמפ שכנע את ישראל לתמוך בעסקה. אז תוך שבועיים, במקום ישראל, חמאס הפכו למבודדים עולמית והתומכים הערבים שלהם לחצו עליהם לסגור עסקה".