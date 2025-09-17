קרעי על חשיפת i24NEWS: "כנופיית שלטון החוק במערומיה"

מומלצים -

שר התקשורת שלמה קרעי תקף הבוקר (רביעי) בחריפות את היועצים המשפטיים ואת יו"ר ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור, השופטת (בדימוס) נחמה מוניץ, בעקבות פרסום ההקלטות במהדורה המרכזית של i24NEWS אמש, על ידי פרשן עולם המשפט, אבישי גרינצייג.

"אחרי שהצהירה לשופט עמית, אחרי שהיועצים המשפטיים נשבעו, אחרי שכל המושחתים גלגלו עיניים לשמים - גרינצייג מגלה מה קרה באמת. שמעו ותתחלחלו. כנופיית שלטון החוק מתגלה (שוב) במערומיה", כתב קרעי.

צפו בהקלטות שנחשפו אמש ב-i24NEWS - הכתבה המלאה של אבישי גרינצייג

השר הוסיף כי ההקלטות מוכיחות לטענתו שמוניץ "שיקרה כאשר טענה שכל החלטותיה היו עצמאיות". לדבריו, "הייעוץ המשפטי רמס את עצמאותה של השופטת, עד שאמרה 'בא לי להקיא', 'תעשו מה שאתם רוצים', ודאג לשנות מה שצריך כדי לדאוג לחברים שלהם".

קרעי סיכם: "שום מינוי מזוהם כזה לא יעבור אצלי. עברו ימי הזוהר של כנופיית שלטון החוק. לא לעולם חוסן".