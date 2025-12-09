שכר הח"כים שוב יעלה? הכנסת תצביע מחר על שורת חוקים

חוזרים להצביע עם הקואליציה: אחרי שהקואליציה שבה לקדם את חוק הגיוס, חברי הסיעות החרדיות בכנסת צפויות להצביע מחר (רביעי) בעד שורת חוקים.

אחד החוקים שיעלה מחר להצבעה יהיה הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון מהליכוד להשוות את שכר חברי הכנסת לזה של שופטי בית המשפט העליון. כמו כן יעלה להצבעה גם החוק שיאפשר את חקירת היועצת המשפטית לממשלה.

על פי ח"כ בוארון, מטרת החוק היא "לשים סוף לחגיגות השכר במגזר הציבורי". עם זאת, המתנגדים לחוק טוענים כי החוק בא דווקא להעלות את שכרם של חברי הכנסת. הצעת החוק המקורית של ח"כ בוארון נתקלה מוקדם יותר השנה להתנגדות מצידו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאמר כי יתמוך בה רק במידה והחוק יוריד את שכרם של השופטים וישווה אותו לזה של חברי הכנסת.

שכרם של שופטי בית המשפט העליון כרגע עומד על 85,334 שקלים בממוצע, בעוד שחברי כנסת משתכרים 47,583, ושרים מקבלים שכר של ממוצע של 53,257.

יושב ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, ביקר בחריפות את הצעת החוק, ואמר כי מפלגתו תתנגד לה, במיוחד בעת הזו: "ההצעה להעלות שכר לחברי הכנסת בתקופה שבה מעמד הביינים קורס תחת יוקר המחיה היא הצעה בזויה ומנותקת. הממשלה הזו איבדה כל אחיזה במציאות".

כמו כן יעלה מחר להצבעה התיקון לסדר הדין הפלילי "למניעת ניגודי עניינים בחקירת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה". התיקון הוא זה שאמור בסופו של דבר לאפשר בפועל את חקירתה של היועמ"שית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. קידום הצעת החוק על ידי שר המשפטים יריב לוין נעשית לאחר שבג"ץ פסל את שני המועמדים שהציב לליווי חקירת פרשת הדלפת הסרטונים בשדה תימן.