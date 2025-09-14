האב השכול לסמוטריץ': "לוקחים כסף לאחר הפקרת החיילות"

מומלצים -

עימות נרשם היום (ראשון) במהלך ועדת הכספים בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ לדרור אשרם, אביה של התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז - סמל שי אשרם ז״ל. ״תפסיק להלל את אלה שמקרקרים סביבך. הפקרתם אותה. אתה וכל 120 חברי הכנסת יודעים לקחת כסף אבל לשמור על הילדות לא ידעתם״.

שר האוצר התנצל בפני האב השכול, אך זה השיב: ״אל תצטער אתה לא תחזיר את הבת שלי עם הצער שלך. אף אחד מכם לא בכה שנייה על הבת שלי, אני כל יום בוכה. אני הפסקתי שנתיים לצחוק, שנתיים אני בוכה. לפני שבוע עשיתי לה יום הולדת בבית העלמין גיל 21. מה אתה עשית? אף אחד לא הרים טלפון להתנצל - זה לא מעניין אתכם״.

ח"כ חנוך מילביצקי יו"ר ועדת הכספים הגיב לדבריו של אשרם. ״הדברים כואב מאוד. גם הוא וגם נציגים אחרים של המשפחות השכולות היו פה בדיון קודם שעסק בחוסר המענה הכלכלי של מדינת ישראל כלפי המשפחות השכולות ובכך שהם צריכים לבוא ולבקש את הדברים. הדיון נולד בעקבות פגישות אישיות שהגיעו אליי״, אמר הח״כ מטעם הליכוד.

בהמשך אליהם פנה מילביצקי לסמוטריץ׳ והסביר מדוע לראות עיניו, הכעס מופנה כלפיו: ״לצערי הרב, לא היה אף אחד מהמשרד שלך למרות הוזמנו״. סמוטריץ בתגובה: ״המשרד שלי זה לא הכתובת מחילה״.

בהמשך דיבר גם איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד: ״תודה לאל שחנוך יצר פה מפגש כזה, וישיבה כזאת. באמת זה נס לפני ראש השנה. כי הייתי צריך לחפש אותך עוד שנה. אז בוא בבקשה תקדמו, תעשו הכל שלא יצטרכו לבוא עוד משפחות שכולות לוועדות, אנחנו רוצים להתכנס בבית, לבכות על הבנים. אנחנו רוצים לקדם את האמירה שלך שאנחנו המכבים של ימינו ולא הקבצנים של ימינו. אני לא רוצה להיות קבצן, אני רוצה להיות מכבי כמו שקראתי לי בחנוכה כשבני נפל״.

סמוטריץ׳ השיב לאב השכול: ״"אני אוהב אותך, איציק, מאוד, מאוד. אני יודע שאתה לא עושה שום דבר עבור עצמך, אתה ועמית הי"ד וכולכם באמת המכבים של ימינו".