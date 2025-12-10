תיעוד: מופע החנפנות של השרים באירוע של חסידות חב"ד

משבר הגיוס והבחירות המתקרבות מחזירים את "הליכוד" בתשובה • השרים הבכירים ממפלגת הימין הליברלית לצד השותפים מ"עוצמה יהודית", הגיעו בהמוניהם במטרה לקרב אליהם מחדש את הציבור החרדי • צפו

עמיאל ירחי
מופע החנפנות של השרים לחרדים באירוע של חסידות חב"ד

משבר הגיוס והבחירות המתקרבות מחזירים את "הליכוד" בתשובה. כתבנו עמיאל ירחי דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי השרים הבכירים ממפלגת הימין הליברלית לצד השותפים מ"עוצמה יהודית", הגיעו בהמוניהם לאירוע של חסידות חב"ד במטרה להרגיע את הרוחות ולקרב אליהם מחדש את הציבור החרדי. 

