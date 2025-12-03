כפי שנחשף ב-i24NEWS: דיון חריג ייערך בכנסת על חוק הגיוס

דיון חריג בנושא חוק הגיוס יתקיים בכנסת בשבוע הבא, כך נודע הערב (רביעי) ל-i24NEWS. יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט זימן את הח"כים לדיונים בימים ראשון ושלישי, וביום רביעי ציין כי הוועדה תתכנס כרבע שעה אחרי סגירת מליאת הכנסת וכי "תתכן ישיבה ארוכה". בנוסף, חברי הוועדה יכינו את החוק לקריאה שנייה ושלישית.

נזכיר כי בשבוע שעבר, פרסם כתבנו עמיאל ירחי כי ח"כ ביסמוט מתכנן צעד חריג לצורך קידום החוק, כאשר ביקש באופן חריג להוסיף דיונים על חוק הגיוס בשעות הלילה גם אחרי שנסגרת המליאה - במטרה לאשר את החוק במהירות.

בממשלה רוצים לאשר את החוק בוועדה עד סוף חודש דצמבר, ולקבל אישור סופי במליאה כבר בתחילת ינואר - זאת על מנת להעביר את החוק לפני אישור התקציב. כבר בשבוע הבא החרם של המפלגות החרדיות על ההצבעות יוסר - ובהמשך הן יחזרו לממשלה.

בתוך כך, מוקדם יותר היום פרסמנו כי בסביבת נתניהו רוצים התקדמות מהירה בחוק הגיוס ודורשים "מסגרת זמנים" לאישורו. ברקע הביקורת הציבורית על חוק הגיוס והמתנגדים שצצו בקואליציה, בסביבת נתניהו מבקשים שהחוק יתקדם במהירות ומבקשים להבין מה זמן המינימום שנדרש לקיום דיונים על החוק מבחינת הייעוץ המשפטי.