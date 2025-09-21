הרכש של ליברמן: "השריף של הצפון" הצטרף לישראל ביתנו

מומלצים -

ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מהקולות הבולטים והערכיים בצפון, הודיע הבוקר (ראשון) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשותו של ח"כ אביגדור ליברמן.

אזולאי, יליד קריית שמונה, סא”ל במילואים בחיל ההנדסה הקרבית, מכהן כראש מועצת מטולה מאז 2015. לאורך כהונתו, ובמיוחד מאז פרוץ המלחמה, חי לצד התושבים, התגורר במקלטים ובחמ״ל העירוני, ניהל את החזית האזרחית ודאג לתשתיות החיוניות, כשהוא עומד בחזית המאבק לשמירה על ביטחון הצפון.

ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי: "עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר הוכיח ח"כ אביגדור ליברמן את דאגתו לאזרחי המדינה, ולתושבי הגליל בפרט, בשלל התפקידים בהם כיהן כשר בממשלות ישראל. ליברמן אף זכה לקבל את אות ‘יקיר המושבה מטולה׳ בתפקידו כשר הביטחון על הדאגה למושבה.

"מתחילת המלחמה, ח״כ אביגדור ליברמן היה מידי שבוע שואל ומתעניין בשלומם של תושבי מטולה, הגיע פעמים רבות גם תחת אש למטולה, נכח בשטח, עמד לצד התושבים והקשיב לצרכים האמיתיים שלנו. ליברמן הוכיח את מסירותו ומנהיגותו גם כשר הביטחון וגם כשר האוצר.

ערוץ הכנסת

רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן שממררת את חיי התושבים בצפון. ח"כ ליברמן מנהיג אמיתי שעומד מאחורי אמירותיו, הוא האיש הראוי ביותר לעמוד בראש ממשלת ישראל ולהבטיח עתיד בטוח למדינה בכלל, ולצפון בפרט".

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן: "אני מברך את דוד אזולאי על הצטרפותו לישראל ביתנו. דוד הוא מנהיג ערכי ואמיץ, שמגלם את הרוח האמיתית של תושבי הצפון: מסירות, נחישות ודאגה מתמדת לתושביו גם ברגעים הקשים ביותר. פגשתי אותו פעמים רבות במטולה מאז תחילת המלחמה, וראיתי מקרוב את ההובלה המנהיגותית שלו בשטח. יחד נוביל את השינוי שהמדינה כל כך זקוקה לו".