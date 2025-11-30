לאחר 7 שעות: בנט הודיע על תמיכה בחנינה לנתניהו
באיחור ניכר, ראש הממשלה לשעבר לבקשת החנינה של נתניהו • "אתמוך בהסדר מחייב שיכלול פרישה מהחיים הפוליטיים" • "כך נוכל להניח לזה, להתאחד ולשקם יחד את המדינה"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (ראשון) לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנחשפה הבוקר ב-i24NEWS. בהודעה מטעמו נמסר: "בשנים האחרונות מדינת ישראל הובלה לכאוס ולסף מלחמת אחים המאיימים על עצם קיום הבית".
עוד הוסיף ראש הממשלה לשעבר: "על מנת לחלץ את ישראל מהכאוס אתמוך בהסדר מחייב שיכלול פרישה בכבוד מהחיים הפוליטיים לצד סיום המשפט". בנט חתם את ההודעה וכתב: "כך נוכל להניח לזה, להתאחד ולשקם יחד את המדינה".
כזכור, היום הגיש נתניהו בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי נתניהו.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות