לאחר 7 שעות: בנט הודיע על תמיכה בחנינה לנתניהו

באיחור ניכר, ראש הממשלה לשעבר לבקשת החנינה של נתניהו • "אתמוך בהסדר מחייב שיכלול פרישה מהחיים הפוליטיים" • "כך נוכל להניח לזה, להתאחד ולשקם יחד את המדינה"

נדב אלימלך עמיחי שטיין ■ נדב אלימלך עמיחי שטיין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בנימין נתניהו ונפתלי בנט, ארכיון
בנימין נתניהו ונפתלי בנט, ארכיון יונתן סינדל/פלאש 90

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (ראשון) לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שנחשפה הבוקר ב-i24NEWS. בהודעה מטעמו נמסר: "בשנים האחרונות מדינת ישראל הובלה לכאוס ולסף מלחמת אחים המאיימים על עצם קיום הבית".

עוד הוסיף ראש הממשלה לשעבר: "על מנת לחלץ את ישראל מהכאוס אתמוך בהסדר מחייב שיכלול פרישה בכבוד מהחיים הפוליטיים לצד סיום המשפט". בנט חתם את ההודעה וכתב: "כך נוכל להניח לזה, להתאחד ולשקם יחד את המדינה". 

כזכור, היום הגיש נתניהו בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי נתניהו. 

Video poster
ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג: "המשפט קורע אותנו מבפנים"לשכת רה"מ
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות