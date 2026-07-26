הייעוץ המשפטי של הכנסת מודה: "נפלו פגמים" בחקיקת ביטול מעצר לעריקים חרדים

בתשובתה הרשמית לבג"ץ, מודה לראשונה היועצת המשפטית של הכנסת כי נפלו פגמים משמעותיים בהליך החקיקה של הוראת השעה, המעניקה חסינות מפני מעצרים ואכיפה פלילית לתלמידי ישיבות עריקים.

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לפי התשובה של יועמ"שית הכנסת, נקודת השבר החלה באוגוסט האחרון, כאשר יו"ר ועדת החוץ והביטחון הקודם, חה"כ יולי אדלשטיין, שניהל למעלה מ-40 דיונים והתעקש על חוק שיענה לצורכי צה"ל, הודח מתפקידו משיקולים קואליציוניים. במקומו מונה חה"כ בועז ביסמוט.

הייעוץ המשפטי מודה כי החלפת היו"ר בשלב כה מתקדם פגעה קשות בהמשכיות ובמומחיות שנצברה בוועדה, מהלך שדרש "דיונים מעמיקים במיוחד" כדי לנסות ולתקן את הפגם הדיוני.

אלא שהפגם המרכזי הגיע בשלבים המאוחרים יותר, בעקבות פסיקות בג"ץ והחשש מגל מעצרים של תלמידי ישיבות ערב בחירות. הממשלה דרשה לחוקק "חוסם עורקים" זמני שיקפיא את האכיפה, אולם הנוסח הסופי שהוגש השמיט לחלוטין את יעדי הגיוס והסנקציות הכלכליות שהיו בלב החוק המקורי.

בייעוץ המשפטי של הכנסת קובעים כי מדובר בשינוי כה דרסטי עד שהוא מהווה "נושא חדש" שאינו יכול להישען על הצעת החוק המקורית. הודאת הכנסת מחזקת את טענות העותרים לבג"ץ בדבר אפליה פסולה ופגיעה חמורה בעקרון השוויון, במיוחד לאור העובדה שכלי האכיפה והמעצרים ממשיכים לחול במלוא עוזם על הציבור הכללי.