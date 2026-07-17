האופוזיציה ויתרה על הכנסת ובונה על שופטי העליון להחליף אותה | החזית הדרומית

השבוע, מיד אחרי שעבר חוק מעצר העריקים, עתר יאיר לפיד, יושב-ראש האופוזיציה, לבג"ץ נגד החוק. מהלך שמסכם מעולה את ארבע השנים האחרונות. ארבע שנים של קואליציית ימין, על פניו מלא-מלא, ואופוזיציה שקיימת רק על הנייר.

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זה התחיל מיד עם ההודעה של לוין על הרפורמה המשפטית. ברגע שזה קרה והמחאה יצאה לדרך, האופוזיציה נאלמה בא' ובע'. כן, הם באו להפגנות, נשאו נאומים, הציתו מדורות באיילון וצעקו שהם הרוב, אבל זה כבר היה חסר-ערך.

האופוזיציה הנוכחית ויתרה על הכנסת. היא העבירה את כוחה לרחובות, למחאה ולשופטים בבג"ץ. אנשיה דאגו כביכול לדמוקרטיה, אבל החלישו אותה כל הזמן במו ידיהם, כשהם מוותרים למעשה - על הכנסת. מעבר לעובדה שזה באמת פגע בדמוקרטיה, זו לא היתה החלטה גרועה ברמה הטקטית.

ממשלת הימין על מלא לא הצליחה לעשות כל מה שרצתה, או שהתקשתה מאוד. הרפורמה של לוין עברה בחלקה. המועמד לנציב שירות המדינה נוטרל. את זיני מינו בשיניים, על גופמן היו צריכים להילחם בידיים. אפילו המינוי למנכ"ל רמ"י לא עבר חלק. חוק גיוס היסטורי, שהיה יכול להוביל לשינוי, גם הוא לא קודם. הכול היה קשה.

לא כמו המינוי של היועצת המשפטית לממשלה, מינוי רמטכ"ל שבוע לפני בחירות או הסכם הגז של לפיד עם לבנון, בזמן ממשלת בנט לפיד. ממשלת הימין הזאת היתה צריכה לעבוד מאוד קשה כדי להזיז דברים. והאופוזיציה? היא במקום להילחם בדרכים מקובלות ולחכות לניצחון המתוק שלה כדי לבטל חוקים שהיא לא אוהבת – עשתה בדיוק מה שעשה לפיד השבוע.

מיקור חוץ של הדמוקרטיה במקרה הטוב וערעור הדמוקרטיה במקרה הרע.

אז למה הבחירות כל-כך גורליות? כי בשנים שלפנינו יפרשו שישה שופטי עליון. היועצת המשפטית לממשלה תוחלף. והאופוזיציה הנוכחית? היא בונה עליהם שיהיו האופוזיציה האמיתית. הקואליציה הנוכחית לעומת זאת, רק מבקשת שלא יפריעו.