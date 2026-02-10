השרים הופתעו: היועמ"שית עמדה לצידם - ואף חיזקה את סמוטריץ'

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר ביום ראשון שורה של החלטות דרמטיות בנוגע ליהודה ושומרון, כולל רכישה של קרקעות על ידי המדינה ואפשרות להרוס מבנים בשטח A. הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS פורסמו על ידי כתב הכנסת עמיאל ירחי, ציטוטים מתוך ישיבת הקבינט שעסקה בנושא.

השרים בדיון הופתעו מהעמדה של היועצת המשפטית לממשלה בדיון, אשר עמדה לצידה של הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בישיבה: "יכול להיות שיהיו מדינות שיגידו שזה סותר את הדיל הבינלאומי, ולכן עשינו עבודה עם הייעוץ של משרד המשפטים, וזה תואם את הדין הבינלאומי".

היועמ"שית חיזקה את דבריו של סמוטריץ': "שר האוצר צודק וכל הצעדים (שאושרו ביו"ש) תואמים את הדין הבינלאומי לפי איך שמשרד המשפטים מפרש אותו, ואם יהיו טענות של גורמים זרים - יש לנו מה לענות".