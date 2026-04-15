ישנה את המפה הפוליטית? האיחוד המתוכנן במפלגות המרכז | עמיאל ירחי

לקראת שינוי במפה הפוליטית? בני גנץ ויועז הנדל גנץ והנדל נמצאים על סף איחוד, זאת לאחר שהמגעים ביניהם עלו מדרגה בחודש האחרון, והתקיימו מספר שיחות ופגישות בנושא, כך פרסם הערב (רביעי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

המטרה בקיום המגעים בין גנץ והנדל - הקמת גוש אחדות עם מספר רסיסי מפלגות, כמו "אל הדגל" ו"הרבעון הרביעי". בנוסף לאלו נידונו במגעים גם שמות מוכרים כמו איילת שקד ומשה כחלון.

בשיחות בין מפלגותיהם של גנץ והנדל נידון גם סעיף באיחוד לפיו הרשימות יוכלו להתפצל לאחר הבחירות, זאת כיוון שהחיבור הקודם בין הנדל לגנץ נגמר בטעם רע.

לפגישה בין גנץ והנדל הוזמנו גם נציגי ארגון "כתף אל כתף" של יונתן שלו, זאת בעקבות לחץ של משפחות שכולות. כפי שפורסם מוקדם יותר היום ב-i24NEWS, יונתן שלו לבסוף חתם עם נפתלי בנט - שעות ספורות לפני שהגיע לפגישה עם אנשיהם של גנץ והנדל.