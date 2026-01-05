"מהיום - משתמטים בתחתית": מתווה בנט לגיוס חרדים
רה"מ לשעבר הציג את תוכנית ההטבות שלו לחיילים משוחררים ולמילואימניקים, שתכלול גם סנקציות על אלו שיימנעו משירות - אם ייבחר בבחירות הבאות • בין ההטבות: מיליון שקלים לרכישת דירה ושירותי מדינה בחצי מחיר
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג היום (שני) את תוכנית ההטבות שלו לחיילים משוחררים ולמילואימניקים, שתכלול גם סנקציות על אלו שיימנעו משירות צבאי או לאומי - אם ייבחר בבחירות הבאות.
כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי ההטבות כוללות בין היתר מיליון שקלים לרכישת דירה ראשונה, מעונות יום לגילאי 3-0, צהרונים ובית הספר של החופש הגדול בחינם, וגם שירותי מדינה בחצי מחיר: חשמל, מים, ארנונה, תחבורה ציבורית ואף טסט לרכב.
בנט הוסיף בהצהרתו כי "מהיום - משרתים בפסגה, ומי שבוחר להשתמט יהיה בתחתית. אנחנו לוקחים את 25 מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכול למשרתים".