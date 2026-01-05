"מהיום - משתמטים בתחתית": מתווה בנט לגיוס חרדים

רה"מ לשעבר הציג את תוכנית ההטבות שלו לחיילים משוחררים ולמילואימניקים, שתכלול גם סנקציות על אלו שיימנעו משירות - אם ייבחר בבחירות הבאות • בין ההטבות: מיליון שקלים לרכישת דירה ושירותי מדינה בחצי מחיר

נדב אלימלך
נדב אלימלך  ■ כתב פוליטי ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
מתווה בנט לגיוס חרדים - נדב אלימלך

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הציג היום (שני) את תוכנית ההטבות שלו לחיילים משוחררים ולמילואימניקים, שתכלול גם סנקציות על אלו שיימנעו משירות צבאי או לאומי - אם ייבחר בבחירות הבאות. 

כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי ההטבות כוללות בין היתר מיליון שקלים לרכישת דירה ראשונה, מעונות יום לגילאי 3-0, צהרונים ובית הספר של החופש הגדול בחינם, וגם שירותי מדינה בחצי מחיר: חשמל, מים, ארנונה, תחבורה ציבורית ואף טסט לרכב. 

בנט הוסיף בהצהרתו כי "מהיום - משרתים בפסגה, ומי שבוחר להשתמט יהיה בתחתית. אנחנו לוקחים את 25 מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכול למשרתים".

