ביקרו עריקים עצורים, בזמן ההסלמה: הניתוק של הח"כים מש"ס

תוך כדי ההסלמה הביטחונית מול איראן, חברי הכנסת יוסי טייב ויוני משריקי מש"ס ערכו הבוקר (שני) ביקור מיוחד אצל העריקים העצורים בכלא 10, כדי "לעמוד מקרוב על מצבם ולחזק את רוחם".

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מטעם הח"כים נמסר כי במהלך הביקור שוחחו עם העצורים, עמדו על תנאי החזקתם והביעו את תמיכתם המלאה בהם. בין היתר פגשו את מיכאל פיטוסי, שעלה מצרפת והוריו מתגוררים בחו"ל, ופעלו מול מפקד הכלא למילוי בקשותיו. עם צאתם שוחחו עם אביו והעבירו לו דברי חיזוק מבנו.

כמו כן, מחוץ לכלא פגשו את אביו של הבחור יוסף לוי, השוהה במקום במשך שעות ארוכות מדי יום כאות הזדהות מוחלטת עם בנו הכלוא.

ח"כ יוסי טייב מסר: "הרדיפה האובססיבית של היועמ"שית המודחת נגד לומדי התורה חצתה כל גבול. תנועת ש"ס לא תשתוק ולא תרפה. נמשיך להיאבק בכל הכלים העומדים לרשותנו עד שלומדי התורה יוכלו לשבת וללמוד בשקט ולקבל את הכבוד הראוי להם".

ח|כ יוני משריקי: "מה שראינו היום בכלא 10 מקומם ומטלטל. בחורי ישיבה שכל חטאם הוא לימוד תורה מוחזקים מאחורי סורג ובריח. ש"ס תמשיך לעמוד כחומה בצורה למען בני התורה ולא תנוח עד שישובו לבתי המדרש".

שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן מתח ביקורת על המהלך, בציוץ בחשבון ה-X שלו: "חיילינו הגיבורים נלחמים בכל החזיתות, אבל חברי הכנסת של ש"ס מבקרים עריקים בכלא במקום לדאוג ללוחמים. צריך לעצור את הביזיון הזה".

ח"כ טייב תקף בחזרה: "כלוחם בגבעתי כששלושה אחים שלי משרתים בצה"ל ולוחמים למען המדינה, אני לא זקוק לשיעורים בפטריוטיות מאף אחד. הניסיון להשתמש בחיילים ובמלחמה כדי לייצר קמפיין פוליטי הוא ציני ומביך... כן, אני מגיע גם לחזק את מי שתורתו אומנותו, בדיוק כפי שאני מחזק את חיילינו ומשפחותיהם. במדינה יהודית יש מקום גם ללוחמים שמגינים על הגבולות וגם ללומדי התורה שמחזקים את הרוח. 'לא הכל חייב לעבור דרך פוליטיקה קטנה'".