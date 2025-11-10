נתניהו אישר: ועדת חקירה אלטרנטיבית תקודם בחודש הקרוב

נתניהו נתן "אור ירוק" לקידום ועדת חקירה חלופית לטבח השבעה באוקטובר: לאחר חשיפת i24NEWS אתמול אודות הפגישה הסודית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית - הנושא מגיע גם לכנסת. כתבינו עמיאל ירחי דיווח הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" כי נתניהו נתן אישור לקידום חוק ועדת חקירה חדש - כבר בחודש הקרוב.

בליכוד חוששים שהאופוזיציה לא תשתף פעולה עם ועדת החקירה, כך שהיא לא תהיה בהסכמה רחבה, לכן החוק יקבע שבהעדר שיתוף פעולה ימונה עובד ציבור בכיר שמזוהה עם האופוזיציה והוא זה שיבחר את נציגי האופוזיציה לוועדת החקירה. כך או כך, נתניהו נתן אור ירוק לחוק ועדת חקירה - והחוק יקודם עוד החודש.

הנושא היה "באוויר" כמעט שנה שלמה, וכעת כאמור נתניהו נתן "אור ירוק" לקידום חוק ועדת חקירה חדש לטבח השבעה באוקטובר - כבר בחודש הקרוב. נתניהו מעוניין בוועדה שתייצג את כל העם, ושתכלול מנגנון עוקף אופוזיציה.

כזכור, כפי שפירסמנו לראשונה אתמול, ראש הממשלה נתניהו נפגש ביום שישי האחרון עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, ודן איתו על קידום הצעת החוק להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית לטבח השבעה באוקטובר.

