"סתימת פיות לשרים": מה גרם למהומה בדיון בוועדת החוקה?

מהומה אירעה היום (שלישי) בדיון בוועדת החוקה כשהיא בדיונים להכנה לקריאה ראשונה שורת הצעות חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן דרש מהמשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון להשיב האם נאמר ליועמ"שית טרם מינויה על ידי השר סער, כי בכוונתו לפצל את תפקיד היועמ"ש.

הד"ר לימון שהשיב כי מעולם לא הוצג מודל לפיצול, שב רוטמן ודרש תשובה ברורה האם נאמר לה כי התפקיד יפוצל והבהיר כי השר סער טען שעל בסיס כך מונתה. המשנה ד"ר לימון השיב כי אין לו מידע מעבר לכך.

חבר הכנסת רוטמן אמר כי "יש פרקטיקה שחדרה ממשפחות פשע לשיח הפופולרי, שכשמישהו לא רוצה לעמוד בסיטואציה לא נעימה הוא שולח 'קוף' שלא יוכל לענות לשאלות. אין לי טענה למי שמגיע לוועדה ולא יודע דברים, אלא למי שזומנה לוועדה, לא התייצבה ושלחה מישהו אחר שתוכל להתחבא מאחוריו".

עוד טען רוטמן: "החוק הזה ישנה את השיטה. לקחתם מסורת של אנשים שבכוח אישיותם, מפאת כבודם ומעמדם, גם כשטעו, לא התווכחו איתם, כמו שאמר משה נסים, והצלחתם להפוך את נושאי המשרה הבכירים ביותר, היועמ"שית והמשנים, למשרתי מפלגה פוליטית, והוכחתם למה לא ראוי לתת כוח כה רב בידי גוף מוטה, שאומר שסתימת פיות לשרים בישראל זו לא תקלה אלא שיטה"

חבר הכנסת משה סעדה עורר סערה כשתקף את המשנה ליועמ"שית לימון: "או שתנצל את הרגע לומר אמת מי היה שותף לשיבוש או שתמצא עצמך אחר כך כמו סגן הפצ"ר שחשב שלעולם חוסן וכמו הפצ"רית. אתה יודע איפה הם היום ותגיע לאותו מקום".

עוד אמר סעדה: "אני לא בעולם של איומים. אתם חלק מעולם החיפוי והשיבוש וכל מי שנטל חלק במעשה הזה יגיע לחקירה. יש צ'אנס אחד לצאת מהדבר הזה והוא להתוודות".