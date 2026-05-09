"הציבור יראה בנו כוח פוליטי חדש": יורם כהן בריאיון ל-i24NEWS

יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר שהצטרף לרשימת "ישר", הסביר בריאיון מיוחד ל"מגזין השבת" ששודר היום (שבת) ב-i24NEWS, את הבחירה בגדי אייזנקוט על פני שיתוף פעולה עם נפתלי בנט: "מה שהכריע זה הקשר העתיק יותר, חברות של כמעט 30 שנה עם גדי והאמון האדוק שיש בינינו. אני חושב שהאישיות של גדי מאפשרת להביא כלים נוספים למפלגה ואולי גם תעזור לנו לנצח. אנשים יראו בנו כוח פוליטי חדש, אמין ומקצועי עם הניסיון שיוכל להוביל את מדינת ישראל".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בביקורת חריפה על ניהול המערכה הצבאית, טען כהן כי שנתיים וחצי לאחר אירועי שבעה באוקטובר, המדינה מצויה בדשדוש אסטרטגי מסוכן. לדבריו, על אף ההישגים הטקטיים של צה"ל, הדרג המדיני נכשל במימוש מטרות העל מול חמאס, חזבאללה ואיראן.

כהן האשים כי חלק מהחלטות הממשלה במהלך המלחמה, לרבות בסוגיית עסקאות החטופים, נבעו מרצון לשמור על שלמות הקואליציה והעדפת אינטרסים פוליטיים צרים על פני אינטרסים לאומיים.

בהתייחסו למחדל שהוביל למלחמה, דחה כהן את הטענות לפיהן הוא שייך ל"דור הקונספציה". הוא הדגיש כי סיים את תפקידו במאי 2016 וכי בתקופתו סיפק שירות הביטחון הכללי התרעות מדויקות על תוכניות חמאס לפשיטה על יישובים בעוטף עזה. את האחריות להתעצמות חמאס הטיל כהן על המדיניות הממשלתית שאפשרה לקטאר להזרים כספים לרצועה: "המדיניות הזו הלבינה את קטאר ואפשרה לה להעביר מיליונים שהלכו להתעצמות צבאית שהביאה עלינו את שבעה באוקטובר".

כהן הביע דאגה עמוקה מהפגיעה בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי ומהמינויים האחרונים בארגון. הוא אישר בריאיון ל-i24NEWS כי שלח מכתב אישי לוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות השופט אשר גרוניס, בו הביע הסתייגות ממינויו של ראש השירות הנוכחי דוד זיני.

כהן התריע כי לראש השירות חסר ידע מקצועי מספק והעלה חשש שחובת הנאמנות האישית לראש הממשלה שמינה אותו תנוצל לצרכים שאינם ממלכתיים, במיוחד על רקע משפטו של בנימין נתניהו.