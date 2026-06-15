ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מעורר דיון סוער בישראל, וגם חלק חברי הקואליציה והממשלה התפנו הבוקר (שני) להגיב עליו. השר איתמר בן גביר כתב בציוץ שפרסם: "ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו. ישראל לא כפופה לארצות הברית, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית".

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השר התרעם על ההסכמות בין איראן לארצות הברית: "בכל פעם שנכנענו ללחץ בינלאומי על חשבון ביטחון ישראל, שילמנו מחיר דמים בריבית. זה היה נכון בהסכמי אוסלו, זה היה נכון בהסכם בלבנון ב-2006, וזה היה נכון בכל תקופת ההכלה בעזה שהתפוצצה לנו בפנים. עם הנצח חזר לארץ מולדתו גאה וחזק ולא מתכוון עוד להשפיל מבט מול אויבים. תמו הימים בהם היהודי ספג מכות והבליג. לעולם לא עוד!".

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"אנחנו אסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות. ברגעים היסטוריים צריך לקבל החלטה היסטורית. עמדתי ברורה: איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לבטחוננו, והוא איננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה, אסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמנו כבשו וטיהרו מתשתיות טרור, אסור לנו לחזור למצב בו אלפי מחבלים יושבים על גדרות יישובי הצפון, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע מול ירי לעבר מדינת ישראל", הוסיף.

גם השר מיקי זוהר התייחס להסכם בריאיון לכאן רשת ב': "אם איראן תתקוף את ישראל היא תחטוף מכה שיהיה לה קשה להתאושש ממנה. היכולות שלה מול ישראל הן קטנות. הדבר היחיד שהטריד את ישראל הוא נשק גרעיני, אנחנו שמענו היטב שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אם לאיראן יהיה נשק גרעיני ישראל לא תשב בצד. אם לא יהיה לה נשק גרעיני, ישראל השיגה את המטרה שהיא הציבה לעצמה".

לבסוף, השר התייחס למערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ ואמר: "החברות ביניהם רק תתחזק. צפויות עוד הפתעות עד הבחירות, והרבה אנשים יאכלו כובעים בתקופה הקרובה. טראמפ אוהב את נתניהו ואת ישראל".