האיום של ח"כ סעדה על המשנה ליועמ"שית: "אתה תגיע לאותו מקום כמו הפצ״רית"

סערה בוועדת החוקה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איים הבוקר (שלישי) על המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, בדיון בוועדת הכנסת על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. יצוין כי לימון הגיע לדיון כנציג היועמ"שית.

חבר הכנסת אמר למשנה ליועמ"שית: "תסתכל עליי, אתה יושב פה עם חיוך. ישבו פה במקום שלך עם אותו חיוך הפצ"רית והסגן שלה. אתה יודע איפה הם היום, ואתה תגיע, גיל, לאותו מקום".

גיל לימון השיב: "ההצעה הזאת היא ביטול מלא של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ביטול קו ההגנה הראשון. יעוץ משפטי מקצועי לממשלה זה ערובה מרכזית לכך ששיטת השלטון בישראל היא דמוקרטית, במיוחד כאשר הקואליציה פועלת נגד התקשורת ומערכת המשפט בימים בהם מתנהל הליך פלילי נגד ראש הממשלה".

לאחר דבריו של ח"כ סעדה התפתח בוועדה עימות קולני עם יושב ראש הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית, בסיומו יצאו מהדיון חברי האופוזיציה, הח"כים יואב סגלוביץ, גלעד קריב וקארין אלהרר.

בהודעה רשמית כתבו הח"כים מהאופוזיציה: "חברי האופוזיציה נטשו את הדיון הבזוי בוועדת החוקה לאור ההתעמרות מצד היו"ר. לא ניתן יד לאלימות פרלמנטרית ולא ניתן לגיטימציה לכוחות שמביאים את הדמוקרטיה הישראלית אל סופה".

עוד מסרו הח"כים על הדיון: "יו"ר הועדה מסית באופן שיטתי כנגד מוסד הייעוץ המשפטי ומשתלח בצורה מאפיוזית בנציגיו תוך סתימת פיות של חברי האופוזיציה. המהפכה המשטרית חזרה לשולחן בכל הכוח".