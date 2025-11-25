"מלבנים בינינו": פיוס בוועדת חוקה לפיצול תפקיד היועמ"שית

לאחר סערת הרוחות בדיון הקודם: ועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת קיימה היום (שלישי) דיון רביעי בפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת כהכנה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. עם פתיחת הדיון, יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן התייחס לתקרית בדיון הקודם, שהתקיים אתמול, ואמר: "אנחנו מלבנים זאת בינינו היועץ המשפטי לוועדה ואני".

כאמור, רוטמן אמר כי "אתמול היה מקרה לא טוב בוועדה. אנחנו מלבנים זאת בינינו היועץ המשפטי לוועדה ואני. אנחנו יודעים להסתדר בינינו ואני בטוח שכך נעשה".

חבר הכנסת גלעד קריב התייחס אף הוא למקרה, ואמר כי "הגבתי למקרה מאוד בחריפות ואני מניח שזה תרם להעלאת המתח וצר לי על כך. יש מסורת ארוכה של ליבון עניינים בין ראשי הוועדות לייעוץ המשפטי והנהלת הוועדות בחדרי העבודה וכך צריך להיות. אני בטוח שתמשיכו בכיוון הנכון וצר לי שכך היה".

כזכור, אתמול הוועדה קיימה את הדיון השלישי בהצעת החוק, כאשר עם תחילתו רוטמן פנה ליועץ המשפטי של הוועדה, עורך הדין גור בליי, ולחש לו משהו. בתגובה, בליי הרים את קולו ואמר: "אתה לא תאיים עלי".

חבר האופוזיציה, חה"כ קריב הגיב בחריפות, הרים את קולו ואמר: "אל תדבר ככל אל הייעוץ המשפטי של הוועדה, בריון!".

נזכיר כי על פי הנוסח בהצעת החוק של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה יפוצל לשלושה - יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי, ומייצג המדינה בערכאות. כמו כן מוצעים שינויים משמעותיים בדרכי המינוי, תנאי הכשירות, משך הכהונה והסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים.

בהמשך, הוועדה צפויה לדון גם בהצעת החוק של חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד על הפרדת הייעוץ המשפטי לממשלה ומוסד התביעה הכללית.