סערה בוועדת חוץ וביטחון - ביסמוט תקף נציג "אחים לנשק"

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת התכנסה היום (שלישי) לדיון בנוגע לחוק הגיוס - לראשונה מאז מונה ח"כ בועז ביסמוט ליושב ראש הוועדה. במהלך הדיון, התפתחו מספר עימותים, כאשר בין היתר ביסמוט הטיח בנציג "אחים לנשק": "לא תהיה לך זכות דיבור".

בפתח הדיון אמר היו"ר ביסמוט: "אנחנו מסכימים שאנחנו רוצים חוק גיוס, אין פה שני צדדים - יש מדינה אחת. אפשר לומר פה הכל - עד שפוגעים במדינה שלנו או בחרדים. התקפות נגד חרדים זה בקנדה, לא כאן".

"עד עכשיו בעיקר שמעתי בדיונים כאן ובכלל בשיח, מה לא, על מה לא מסכימים, הגיע הזמן שקצת נדבר על מה כן, כי יש גם הסכמות בחברה הישראלית. אני רוצה בוועדה הזו שנדבר על מה כן וכך נתקדם ונבנה את האקלים הנכון. כולנו בעד חוק גיוס כי הצבא צריך חיילים וגם כי יש חובות שהן זכויות, הזכות שבחובה כך צריך להתייחס לחוק", אמר ביסמוט.

במהלך הדיון, ח"כ רם בן ברק אמר ליו"ר ביסמוט: "אתה עושה דה לגיטימציה ל'אחים לנשק'". ‏האב השכול יהושע שני קטע אותו בצעקות: "הם קראו לסרבנות וגרמו לכך שלא יהיה חיל אוויר". ביסמוט: "אני לא חוזר בי. לנציג של 'אחים לנשק' פה אין זכות דיבור".

לפי סעיף 27א'

עוד התפתח עימות בין ח"כ אלעזר שטרן שצעק על ח"כ אזולאי מש"ס: "תשתוק משתמט". שטרן: "אתה תשמור על הילד שלך שיהיה לו טלפון כשר, ואני אשמור על הילד שלי בעזה, אתה שומר על הילד שלך שלא ידע כמה נפלו בעזה".

רח"ט תומכ"א, שי טייב, אמר: "הייתי אצל הרמטכ"ל ואנחנו לקראת סיום ניסוח פקודות מטכ"ל שיסדירו את שמירת אורח חיים של הצעירים החרדים ביחידות החרדיות בצה"ל".

ההערכה שנגיע עד סוף שנה ל-2,940 מתגייסים חרדים. ההערכה הזו גובהה ממה שהיה בשנים האחרונות והיא רחוקה מהיעד שלנו שהצבנו ל-4,800 מתגייסים בשנה". הוא עודהוסיף שהצבא ערוך לקליטה של 5700 חרדים ואף יותר אם ידרשו לכך.

חברת הכנסת טלי גוטליב קטעה משפחות חטופים שדיברו ואמרה: "אף אחד לא מפקיר חטופים - אני לא מוכנה למילה הזאת".

עופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, אמרה במהלך הוועדה: "אריאל היה אמור להיות תכף בכיתה א׳, המדינה נכשלה והוא חזר בארון - ואתם בוחרים להמשיך ולהפקיר את יתר החטופים והחללים. אנחנו לא נשתוק".

יוכבד ליפשיץ, שנחטפה מקיבוץ ניר עוז, אמרה: "אני שואלת את הממשלה הזו, עד מתי? אתם יודעים שאני בשבי כל יומיים איבדתי קילו, עכשיו תחשבו על אלה שעדיין שם. אתם דנים בכל דבר אחר מלבד להחזיר אותם הביתה".

"היום כשאני נוסעת לניר עוז, אחד הדברים שהכי קשה לי זה לראות ש-85 אחוזים מהקיבוץ שרוף, שאחד מכל ארבעה או נחטף או נרצח, וביבי נזכר לבוא לבקר אחרי שנה ושבעה חודשים. הוא הבטיח הרים וגבעות וברגע שחצה את הגדר הוא שכח מאיתנו. תסתכלו מה קורה בצד השני, זה החורבן שלנו, אותנו מציגים כרוצחים במקום שהם יהיו הרוצחים, אין שום דבר שיכול לעזור לנו מלבד השחרור ולפנות את השטח", אמרה יוכבד.

שורד השואה מיכאל אדם דיבר בפתח הדיון בוועדה ואמר: "לפני שמונים שנה הנאצים ועוזריהם החליטו לעצור את יהודי צפון צרפת ואני ואחותי נעצרנו, להיות חטוף במחנה במשך כמעט שנה בלי להכיר איש היה נורא. אחרי שנה שוחררנו ושקלתי כמשקל השלד שראיתם בתמונות החטופים לא מזמן".

"כשהייתי בן ארבע חטפו אותי חיילים במדים, ולפני כמה חודשים נחטף גם אריאל ביבס בן הארבע - נחטפנו כי היינו יהודים. מחבלי חמאס והנאצים כלאו אותנו במקום חשוך שאין בו אור. אני חולם שבמהרה ישוחררו כל החטופים, מה שלא זכו אחותי או אריאל ביבס".

גם ניצולת השואה חנה גופרית דיברה: "ניצלתי מהשואה בגיל שש וחצי, חוויתי חוויות קשות, חייתי בבור עם חזירים - אבל זכיתי להגיע לארץ ישראל ויש לי משפחה נכדים ונינים. עדיין יש לי סיוטים בלילה, חשבתי שזה רק פעם בחודשיים, אבל הממשלה הוסיפה לי עוד סיוט - כשלא מחזירים חטופים. תתעוררו, זאת שואה".