ברקע פרשת ההברחות לעזה, בה מואשם אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בצלאל, בסיוע לאויב בגין הברחת סחורה לרצועה בזמן הלחימה, ראש השב"כ דוד זיני זכה הערב (שלישי) לגיבוי מלא מראש הממשלה נתניהו.

בהתייחסות ראשונה אך לא ישירה לפרשת ההברחות, ראש הממשלה רה"מ פתח את דבריו ואמר: "אני רוצה מראש לומר לכם שיש לי אמון מלא בארגון, אמון מלא במפקד שלו, דוד זיני. מפקד עתיר זכויות, יוזם, הנה מילה חשובה - תחבולן, משנה מציאות. כי המציאות כל הזמן משתנה מולנו, ואנחנו חייבים לזוז מולה".

נתניהו דיבר על הישגי השב"כ בזמן המלחמה מול ארגון הטרור: "חילצנו את החטופים עד האחרון שבהם - רני גואילי, גיבור ישראל. עכשיו צריך להשלים. מוסכם עם הכוח הבינלאומי, עם 'מועצת השלום', שהחמאס חייב להתפרק מנשקו - ואנחנו חייבים לפרז את עזה".

בהמשך ציין רה"מ את פעילות הארגון בתחומים נוספים: "חזית הטרור ביו"ש והפעולה שאתם עשיתם היא לא פחות ממזהירה: הפעולה המשולבת עם צה"ל לתקוף את מוקדי הטרור במחנות הפליטים, לעקר בעצם את מרכזי הכובד של הטרור. אני לא חושב שאזרחי ישראל מבינים כמה חיים הפעילות שלכם הצילה. המון".

עוד אמר בנוגע לאמל"ח שנתפס ברחבי הארץ: "יש מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים. המאגר הזה - צריך לצמצם אותו, צריך לקחת אותו, כי יום סגרירי יכול לבוא... זו משימת על, שכמובן, משפיעה גם על הפשיעה במגזר הערבי, שהתגייסתם בצורה מאוד חשובה לפעולה משותפת כדי לטפל בו. אבל זה סימפטום של דבר גדול יותר. אנחנו רוצים מדינה עם חוק, ולא מערב פרוע, ולא דרום פרוע, ולא צפון פרוע".