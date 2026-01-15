היועמ"שית קבעה שהקובלנה נגד עמית חסרת בסיס, לוין תקף

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה קבעה היום (חמישי) כי הקובלנה המשמעתית שהגיש שר המשפטים יריב לוין נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נעשתה בניגוד לנהלים ולפיכך אינה תקפה. "החלטתך חסרת בסיס עובדתי ואין לה תוקף משפטי", כתבה בהרב-מיארה.

היועמ"שית עוד כתבה כי ההחלטה התקבלה ב"חריגה מהפרקטיקות המנהליות הנהוגות, בהליך חפוז ללא תשתית עובדתית מספקת וללא מיצוי של ההליכים המקדמים הנדרשים". היא הוסיפה כי סמכותו של השר להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט "היא סמכות חריגה יוצאת דופן אשר טומנת בחובה פוטנציאל ממשי לפגיעה בעצמאות השיפוטית ולחדירה של שיקולים פוליטיים".

מלשכתו של יריב לוין נמסרה הודעה חריפה: "שר המשפטים דוחה על הסף את המכתב של עו״ד בהרב מיארה, שכל כולו עבירה פלילית אחת גדולה. המכתב הוא גילוי חמור וקיצוני של פעולה בניגוד עניינים, בשיטת ׳שמור לי ואשמור לך׳. בהרב מיארה סגרה לשופט עמית את התלונות בעניין עבירות הבניה ללא כל בדיקה, ועכשיו היא מנסה לסכל את הגשת הקובלנה המשמעתית נגדו".

"זאת בתמורה לכך שהשופט עמית נתן פסק דין שמבטל את הדחתה, ופסל מינוי מלווה לחקירת הפצ״רית, כדי למנוע את חקר האמת ביחס לחלקה של עו״ד בהרב מיארה בפרשה. זהו שיא חדש ומחפיר אפילו בסטנדרטים הפסולים של עו״ד בהרב מיארה. השר לוין ימשיך לפעול למיצוי הליכי הקובלנה המשמעתית בעניינו של השופט עמית, לנוכח קביעותיו החמורות של נציב תלונות הציבור על שופטים", נמסר.