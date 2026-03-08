בממשלה האיצו בימים האחרונים את ההיערכות לאישור תקציב המדינה לשנת 2026, תוך הקדמת לוחות הזמנים המקוריים שיועדו לסוף מרץ. ראש הממשלה התבטא בדבר הצורך הדחוף בהעברת תקציב, ונפגש עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לוח הזמנים המקוצר יביא לכך שחלק מהרפורמות בחוק ההסדרים - ובהן רפורמת משק החלב - יפוצלו מהחוק ויאושרו בנפרד בשלב מאוחר יותר השנה.

התקציב המתגבש צפוי לכלול תוספות משמעותיות למערכת הביטחון, מהלך שנועד לשרת גם תכלית פוליטית: בממשלה מעריכים כי המצב הביטחוני יקשה על המפלגות החרדיות להתנגד לתקציב, למרות היעדר פתרון לסוגיית חוק הגיוס. האסטרטגיה המסתמנת היא ניצול המומנטום המלחמתי כדי להעביר את התקציב "מתחת לרדאר".

i24NEWS

נתניהו קיים ביום חמישי האחרון סדרת שיחות עם נציגי המפלגות החרדיות, בהן הפציר בהם לאפשר את העברת תקציב המדינה עד סוף החודש - גם ללא הבטחה להעברת חוק הגיוס קודם לכן, כך פרסמנו לראשונה ב-i24NEWS. כזכור, עד כה עמדו המפלגות החרדיות על דרישתן שלא לאשר את חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית לפני הסדרת חוק הגיוס.