היועמ"שית ללוין: התערבותך הפוליטית בחקירת פרשת שדה תימן פסולה ופוגעת בה

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הגיבה היום (ראשון) לדבריו של שר המשפטים יריב לוין, אשר אסר עליה לעסוק בפרשת שדה תימן. "התערבותך הפוליטית בחקירה פסולה, חסרת בסיס ופוגעת בה", כתבה.

לדבריה של היועמ"שית, "מכתבך נעדר כל תשתית - עובדתית או משפטית. הוא מהווה ניסיון להתערבות שלא כדין בהליכי חקירה ואכיפה. אין בסמכותך לטול מידיי את סמכויות האכיפה הנדונות במכתב ולהעבירן לעובד מדינה אחר". עוד ציינה כי "נוכח מאפייני החקירה הנדונה וחשיבותה, היא מטופלת על ידי ראשי מערכת אכיפת החוק. החקירה מקודמת במהירות, כל ניסיון להתערבות בהליכיה פוגע בקידומה".

כאמור, אתמול שר המשפטים יריב לוין הודיע ליועצת המשפטית לממשלה כי הוא אוסר עליה לעסוק בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, עליו לקחה אחריות הפצ"רית הפורשת, אלוף יפעת תומר-ירושלמי. שר המשפטים טען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה".

כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ", כתב לוין.

כזכור, הפרקליטה הצבאית הראשית שהתפטרה, הודתה כי היא לוקחת אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון בשדה תימן לתקשורת והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק. היא צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".