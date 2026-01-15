נתניהו מפרק את אגודת ישראל: אייכלר ימונה לתפקיד סגן שר

על רקע ההתקדמות בחוק הגיוס והמאמצים לייצב את הזירה הפוליטית החרדית, חבר הכנסת ישראל אייכלר צפוי להתמנות היום (חמישי) לתפקיד סגן שר התקשורת. המינוי הוא חלק מהבנות שהושגו בין דגל התורה לאגודת ישראל סביב חלוקת הכוח הפנימית במפלגת יהדות התורה.

המהלך מגיע לאחר שח"כ יצחק פינדרוס נפלט מהרשימה, בעקבות פרישת יהדות התורה מהקואליציה - מהלך שהוביל לשינוי במאזן הכוחות בין שתי הסיעות המרכיבות את המפלגה. כיום מחזיקה אגודת ישראל בארבעה מנדטים, לעומת שלושה בלבד לדגל התורה, פער שיצר מתיחות והוביל למשא ומתן ולהסדרים מחודשים בין הצדדים.

על פי ההבנות, אייכלר צפוי להתפטר מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי, מה שיאפשר את חזרתו של פינדרוס למשכן. כך צפוי להתחדש האיזון הפנימי בין דגל התורה לאגודת ישראל, ולסיים בשלב זה את המחלוקת סביב הייצוג והכוח הפוליטי בתוך המפלגה.

בתוך כך, יועמ"שית ועדת חוץ וביטחון הזהירה כי הוועדה המייעצת בחוק שתוכל לקבוע יעדים חלופיים לגיוס היא בעייתית מאוד ויכולה להוות "פגם שורשי" בחוק, זאת לקראת הדיון היום על חוק הגיוס.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב למינוי וכתב: "משרדי ממשלה הם לא מתנה או שוחד, יש פה אשכרה מדינה לנהל. המינוי של אייכלר לסגן שר התקשורת הוא לא רק בזוי, אלא גם הזוי. אייכלר זה אדם שמתנגד לעצם קיום המדינה ובגדול, גם די מתנגד לעצם קיום תקשורת. כאמור, מינוי הזוי ובזוי".

גם שר התקשורת קרעי הגיב: "אני מברך את חברי היקר, ח"כ ישראל אייכלר, על מינויו לסגן שר התקשורת. מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולאייכלר על שיתוף הפעולה והאמון ומברך על המהלך. יחד נפעל בנחישות להשלים את משימותיה המרכזיות של הממשלה, בחוק הגיוס, ברפורמת התקשורת, בתקציב ובתחומים נוספים, למען עם ישראל".