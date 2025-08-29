"לא חושב שהפסדנו הזמנות לעסקה כוללת - אבל צריך להבין את המשמעויות" | הריאיון המלא ל-i24NEWS

מומלצים -

נשיא המדינה יצחק הרצוג התראיין הערב (שישי) למירי מיכאלי, מגישת המהדורה המרכזית של i24NEWS. בריאיון, הוא דיבר על הדיווחים על עסקה, על ההיתכנות לעסקה כוללת, חוק הגיוס, פרשת קטאר-גייט - וכמובן - האיחולים לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה.

על פרשת "קטאר-גייט" אמר הרצוג: "זה לא היה יכול לקרות אצלי". הוא חזר והדגיש את מחויבותו למערכת והגבול הברור של מנהיגות אחראית מול משברים.

בנוגע לחוק הגיוס ולשירות בצה"ל, אמר הנשיא: "שירות בצה"ל הוא ערך עליון; אנחנו צריכים לרומם בכל דרך את השירות והנתינה".

על ההיתכנות לעסקה כוללת עם החטופים, הרצוג הסביר: "אני לא חושב שהפסדנו את ההזמנות לעסקה כוללת - אבל צריך להבין מה המשמעות של זה. חמאס לא רוצה לעשות את הויתורים הנדרשים לכך כרגע".

בהתייחסו למחאת משפחות החטופים, הוסיף הנשיא: "אני לא שופט אף אחד בכאבו ובצערו. אני מבלה בשיחות רבות עם הורים ובני משפחות, וילדים - זה כואב חורך לב. זו סיטואציה שלא הייתה לנו בהיסטוריה".

לסיום, נשיא המדינה איחל לתלמידים ולמערכת החינוך שנת לימודים פורייה ומוצלחת, תוך שהוא מדגיש את חשיבות החינוך והערכים שהוא מביא לעתיד המדינה.