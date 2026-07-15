השר אופיר סופר הודיע: לא אתמודד בבחירות הקרובות

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, הודיע היום (רביעי) כי לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה.

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בהודעתו מסר סופר: "תודתי נתונה ליו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ’, על שנים של אמון ועשייה משותפת ולראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ההובלה והניווט בתקופה מורכבת ומאתגרת זו. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות. חובה על כולנו לטפח רוח מאחדת בעם בישראל. השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".

"על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על בטחון המדינה. שיח של חוסן לאומי, אמונה בצדקת הדרך ואמונה במורשת ישראל ובנצח ישראל. זכיתי במהלך תקופה קשה ומאתגרת להוביל את משרד העלייה והקליטה ולתרום את חלקי בעליית עשרות אלפים שהחליטו לקבוע את ביתם דווקא בעת הזו, עיסוק שהפיח בי תקווה ואופטימיות גדולה".

"אמשיך לתרום את חלקי למדינת ישראל ולחברה הישראלית גם במישורים אחרים. תודה לבוחריי, לפעילים הרבים, לשותפיי לדרך ולצוות היקר שלי, שלצדו אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה. ותודה מיוחדת לרעייתי ולבני משפחתי, שעמדו לצדי לאורך כל הדרך", מסר סופר.

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה. אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשיה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. הכל בסגנונו הפוליטי הנעים והייחודי. אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו".