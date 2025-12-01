הוצע מועד חדש: בכיר בליכוד לנתניהו - עצור את חוק הגיוס

חוק הגיוס צפוי לעלות להצבעה עוד השבוע, אך הצרות בקואליציה ממשיכות להתקיים. הערב (שני) פרסם כתבנו בכנסת עמיאל ירחי כי בכיר בליכוד שלח מסר לנתניהו ואמר לו: "עצור את חוק הגיוס, אין לנו היתכנות להעביר אותו". עוד הוסיף הבכיר כי: "הפגיעה בדעת הקהל תהיה גדולה מדי".

מוקדם יותר הבוקר התחיל הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בכנסת על חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי. השר סופר וח"כ משה סולומון, מהציונות הדתית, הודיעו שלא יתמוך בחוק. הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת ביום חמישי הקרוב.

