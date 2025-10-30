ביש עתיד ידעו על המינוי של יאיר נתניהו? תיעוד בלעדי

סערת המינוי של יאיר נתניהו לחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית ממשיך לעורר תגובות רבות. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית: עם מיכל רבינוביץ' תיעוד בלעדי - המציג כיצד ידעו אנשי יש עתיד על המינוי הזה.

בתיעוד נראה גיל סגל, מהדמויות החזקות ביש עתיד ומי שניהל עבור ח"כ יאיר לפיד את המשא ומתן, הקריא אמש את שמו של יאיר נתניהו כמועמד לג׳וב הנחשק בהסתדרות הציונית. לפי שני גורמים שנכחו בחדר, באופוזיציה הסכימו למינוי נתניהו הבן לפני שהתעוררה הסערה התקשורתית. שני גורמים בסיעה מסרו ל-i24NEWS כי בסיעה ידעו על המינוי.

במקביל, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם את הדיל הבא במוסדות הלאומיים, ובו דווקא השר מיקי זוהר הוא זה צפוי להפסיד.

כאמור, במסגרת הסיכום המדובר, שנסגר בין האופוזיציה - לחבר הכנסת דוד ביטן, יעקב חגואל צפוי להישאר יושב ראש ההסתדרות הציונית.