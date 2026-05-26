צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן, מצטרף למפלגתו של סמוטריץ'

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', ימסור היום (שלישי) בצהריים הצהרה פוליטית במשכן הכנסת, בה הוא צפוי להודיע רשמית על הצטרפותו של ד"ר צביקה מור לשורות המפלגה, המוכר לציבור כאביו של החטוף איתן מור ומי שמוביל כיו"ר את "פורום תקווה".

המהלך הפוליטי המשמעותי נועד לרענן את שורות הסיעה לקראת מערכת הבחירות הבאה באמצעות שילובו של מור, איש חינוך ותושב קריית ארבע, שהפך לאחת הדמויות הציבוריות המשפיעות והבולטות ביותר במהלך המלחמה.

מור ייסד והוביל את "פורום תקווה" בעקבות מחלוקות אידאולוגיות עם מטה המשפחות, והציג קו נחרץ שדרש את הכנעת חמאס באמצעות לחץ צבאי והתנגד לנסיגה מצירים אסטרטגיים. פעילותו הציבורית הענפה בזמן שבנו היה בשבי, אשר כללה מאות ראיונות בכלי תקשורת בארץ ובעולם והופעות בוועדות החוץ והביטחון והחוקה של הכנסת, זיכתה אותו באותות הוקרה רבים, בהם "אות הציונות" וכן "אות גבורה" שהוענק לו על ניהול המאבק האחראי להשבת החטופים כשאינטרס המדינה לנגד עיניו.

הכרזת ההצטרפות של מור מגיעה בהמשך לפרסום של i24NEWS מאמצע חודש מאי, לפיו בציונות הדתית מחפשים שמות חזקים ובדקו היתכנות אלקטורלית לשריון מקומות בעשירייה הראשונה. בין השמות שנבחנו היו הרב אברהם זרביב, מפעיל צמ"ה במילואים בעזה שהשיא משואה ביום העצמאות האחרון, וכן תא"ל במיל' עופר וינטר.