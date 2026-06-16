בהמשך לחשיפת i24NEWS על מתווה החנינה לעריקים החרדים שמקדם ראש הממשלה נתניהו, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעורב בפתרון לגל המעצרים בחברה החרדית.

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שר האוצר פנה לאחרונה לראש הממשלה נתניהו והציע לו לקדם מתווה חקיקה שימנע את המעצרים. סמוטריץ' העדיף פתרון למעצרים על פני קידום של חוק המעונות - שזכה להתנגדות.

בלשכת רה"מ אמרו לחרדים כי השר אופיר סופר מהציונות הדתית איים להתפטר אם החוק יאושר. בין המתנגדים לחוק: השר גדעון סער, ח"כ דן אילוז וח"כ משה סולומון.

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע למפלגות החרדיות פיצוי על חוק המעונות שלא עבר, והתחייב לבצע חקיקה חסרת תקדים בתוך שבוע בלבד, אשר תמנע את מעצרם של עריקי המגזר החרדי בתוך שבוע בלבד.

התוכנית צפויה לצאת אל הפועל כבר בשבוע הבא, כאשר ועדת החוץ והביטחון תתכנס במטרה לרוקן את חוק הגיוס המקורי מכל עשרות סעיפיו, ולהותיר בו סעיף אחד בלבד: חנינה ואיפוס המצב המשפטי של כ-90 אלף העריקים החרדים, באופן שיסיר מעליהם את איום המעצרים באופן מיידי.

נתניהו שואף להביא את החוק להצבעה כבר ביום רביעי הבא. נזכיר כי חוק הגיוס המקורי כבר כבר מוכן להצבעה לקריאה שנייה ושלישית, מה שחוסך מהממשלה שבועות של הליכי חקיקה.