אחרי נאום ה"סופר-ספרטה": נתניהו יקיים הערב מסיבת עיתונאים

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים הערב (שלישי) בשעה 20:15 מסיבות עיתונאים, זאת לאחר נאומו אתמול שעורר הדים. אז הודה כי ישראל נמצאת במצב מדיני קשה מול אומות העולם, ואמר: "אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה", מה שזיכה את הנאום בכינוי "נאום ה-סופר ספרטה".

בעקבות הדברים, אמר נתניהו ל-i24NEWS: "יש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל על ידי גופים שונים ומדינות שונות בראשן קטאר. קודם כל מצור תקשורתי שממומן בסכומי ענק - גם של קטאר וגם של מדינות נוספות כמו סין. בשנים הקרובות נצטרך להעצים את תעשיות הנשק העצמאיות שלנו כדי שתהיה לנו עצמאות של חימושים ושל כלכלת חימושים ויכולת תעשייתית לייצר אותם. כך נפרוץ את המצור הזה".

עוד אמר: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו וגם הרבה מדינות אחרות, אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה ואנחנו פועלים ונמשיך לפעול להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי - כך נצליח גם עם המצור המדיני".