דיון סוער נערך היום (שלישי) בוועדת החוקה, במהלכה דנו בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. בשלב מסוים הדיון הופסק בעקבות מהומה שפרצה בין נציגי המשכן. במקביל, המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון, התריע מקידום החוק בתקופה כזו, שכן ציין כי מדובר ב"סכנה לקיומן של בחירות דמוקרטיות".

כאמור, בתחילת הדיון אירעה מהומה שפרצה שיו"ר הוועדה רוטמן החל לדבר, כשח"כ מירב כהן המשיכה לדבר מעבר לזמן שהוקצב לדברי הפתיחה, ודרשה לדעת אם יינתן לה עוד זמן דיבור נוסף לאחר מכן בנושא הבחירות. היו"ר, ח"כ שמחה רוטמן הורה להוציאה מהדיון לאחר שלוש קריאות, וחברי האופוזיציה מחו על הוצאתה תוך שהם מכנים את היו"ר רוטמן "בריון", ורוטמן הוציא את הדיון להפסקה ואמר כי חברי האופוזיציה באו במטרה לפוצץ את הדיון ולא ייתן לכך יד.

לאחר שחודש הדיון, אמר רוטמן: "אמרתי בתחילת הדיון שאתן הצהרות פתיחה של שתי דקות, ואני לא מקבל תנאים לשחרור המיקרופון. זו לא צורת התנהלות פרלמנטרית. כשמסתיים הזמן לא מתנים תנאים. אני לא מנהל משאים ומתנים בחדר הוועדה". ח"כ עופר כסיף סיכם: "ההתנהלות המטורפת שהייתה פה היא בדיוק מראה של החקיקה שלכם שנועדה לסתום פיות. זו ההגדרה של בריונות".

בתוך כך, המשנה ליועמ"שית גיל לימון הבהיר הבוקר כי הוא חושש לקראת הבחירות הקרובות: "אנחנו חושבים שייעוץ משפטי פוליטי בתקופה כזאת שחוות הדעת של הממשלה יכולה לבטל או לעקוף זו ממש סכנה לטוהר הבחירות". עוד הוסיף לימון: "החוק אינו רק חוק פיצול, אלא חוק ביטול - הוא מבטל את תפקיד היועמ"ש כמו שאנחנו מכירים אותו כשומר סף. תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה אבל פי כמה וכמה בנסיבות מיוחדות שאחת מהן היא תקופת הבחירות שמדגימה את שילוב התפקידים של היועמ"ש. להבנתנו, אם יוצאים לבחירות עם יועמ"ש פוליטי, המשמעות היא סכנה לבחירות דמוקרטיות".

"זה לא קשור רק לדרך המינוי, אלא לערובות שיש בפסיקה ובנוהג- מינוי, סיום כהונה, מעמד מחייב לחוו"ד ועוד. נניח ששבוע לפני הבחירות הממשלה רוצה לקבל החלטה שיש לה השפעה מהותית על הבחירות, הממשלה יכולה לקבוע שחוו"ד של היועץ שקובעת שההחלטה הזו אינה חוקית - לא מחייבת אותה.

"סוגיה נוספת היא אכיפת דיני הבחירות - חשש לשוחד בחירות, מימון בחירות ועוד, או כשמתעוררת שאלה בתעמולת בחירות האם זה תחום ייעוצי או בתחום האכיפה והשר יוכל להכריע. איסור על שימוש בכספי ציבור ומשאבי ציבור לתעמולת בחירות- עולה שאלה מי ייתן הנחיה ליועצים המשרדיים, כשנעשה שימוש בחשבון המשרד לפרסומים פוליטיים, הוראות שלא חלות רק בתקופת בחירות.

"מכל הטעמים הללו בתקופת בחירות יש חשיבות רבה לייעוץ משפטי עצמאי, שרואה את מכלול הרכיבים - ייעוץ, ייצוג ואכיפה, וההצעה המונחת היא סכנה לטוהר הבחירות", סיכם לימון.