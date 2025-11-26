סקר i24NEWS: התנגדות להכנסת רע"מ לשם הדחת נתניהו

הוצאת תנועת "האחים המוסלמים" מחוץ לחוק בארצות הברית, ובעקבות כך בישראל, העלתה את שאלת הלגיטימיות של מפלגת רע"מ, והאם היא צריכה להיות חלק מהקואליציה ב"ממשלת השינוי" במידה ותיבחר.

בסקר שערך מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, נשאלו המשתתפים האם במציאות הנוכחית של אחרי המלחמה, ראשי האופוזיציה צריכים להכניס את מפלגת רע"מ לממשלה הבאה, במטרה להדיח את נתניהו. 65% מכלל הנשאלים השיבו "לא", 29% ענו "כן", 6% אמרו שאינם יודעים. עם זאת, מניתוח מעמיק של תוצאות הסקר עולה כי אחוז גדול יותר בקרב מצביעי הקואליציה השיבו "לא", בעוד רוב מצביעי האופוזיציה ענו "כן".

בנוסף לכך, המצביעים נשאלו האם לדעתם החרם המתמשך על נתניהו הזיק או הועיל למפלגות האופוזיציה. 62% מכלל המצביעים אמרו שהחרם הזיק לאופוזיציה, בעוד ש-25% אמרו שהחרם הועיל. 13% השיבו שהם לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-26 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 506 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.