פרסום ראשון: חברי הכנסת בחו"ל - ההצבעה על חוק פיצול היועמ"שית נדחתה

מבוכה בקואליציה: ההצבעה המתוכננת במליאת הכנסת על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שהייתה אמורה להתקיים מחר, נדחתה במפתיע לשבוע הבא. הסיבה לעיכוב נעוצה בכך שקרוב ל-16 חברי כנסת מהקואליציה שוהים כעת בחו"ל, כאשר רבים מהם טסו לניו יורק לרגל "מצעד ישראל".

במפלגת הציונות הדתית לחצו לקדם את המהלך באופן מיידי, אך מאחר והחוק משפיע על חוקי יסוד, בקואליציה מתעקשים לאשרו ברוב של 61 חברי כנסת, דבר שהפך לבלתי אפשרי נוכח ספסלי המליאה הריקים.

הדחייה הנוכחית מעוררת מתח רב מאחורי הקלעים, שכן הסיעות החרדיות בקואליציה מתחילות לאבד סבלנות לנוכח העיכובים הרבים. במערכת הפוליטית מעריכים כי לוח הזמנים המצטמצם עקב הטיסות עלול לסכל לחלוטין את האפשרות להשלים את חקיקת הבזק ולהביא לאישור סופי של החוק הפוליטי בקריאה שנייה ושלישית, לפני שיחלו המהלכים הרשמיים לפיזור הכנסת הנוכחית.

החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש נחשב לאחד הנדבכים המרכזיים בתוכנית המהפכה המשפטית של הממשלה. בשבוע שעבר אישרה ועדת החוקה את ההצעה לקריאה ראשונה בתום דיון סוער, שבמהלכו הזהיר המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, כי הפיצול בין תובע כללי ליועץ פוליטי מהווה "סכנה לטוהר הבחירות".

הצעת החוק מבקשת לשלול מהיועמ"ש את סמכויותיו הפליליות, לבטל את מוסד ועדת האיתור, להצמיד את הכהונה לזו של הממשלה, ולאפשר לשרים לעקוף חוות דעת משפטיות מחייבות.