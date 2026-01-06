חבר הכנסת אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל) הגיש היום (שלישי) תלונה במחלקה לחקירות שוטרים נגד דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, בעקבות דבריו בריאיון לערוץ 13 כאשר כינה אותו בשידור חי "בושה של חבר כנסת בישראל".

לשכתו של טיבי ציינה במכתבה למח"ש כי שוטר, ובוודאי דובר המשטרה בדרגת קצונה בכירה, "מחויב לניטרליות, איפוק וממלכתיות, ואינו רשאי לגדף נבחר ציבור או לנהל שיח פוליטי וערכי תוך שימוש בכוח המשטרה".

דוברות הכנסת

במכתב צוין בנוסף כי עצם האיום או אזכור של פנייה לגורמים משפטיים, ללא כל טענה לביצוע עבירה פלילית מצד חבר הכנסת "מהווה ניסיון הפחדה, פגיעה בנבחר ציבור וניצול לרעה של סמכות המשטרה".

טיבי התייחס לסוגייה במהלך דברים שנשא בכנס השנתי של גבעת חביבה לחברה משותפת. "בא איזה דובר המשטרה, פקיד, רואה ח"כ ערבי מתפרץ לעברי ומטיח עלבונות , ומבקש שאני אתנצל כי אמרתי שהוא אפס. אז אני מעדכן שקיבלתי פנייה מהספרה אפס והיא גם ביקשה ממני להתנצל על ההשוואה. אני גם הגשתי תלונה, כך לא פונים לנבחרי ציבור", אמר, "הבעיה היא שהם הוציאו הודעה לחקירה של נבחר ציבור".

https://x.com/i/web/status/2008280098525323594 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כאמור, בעימות אמש התרחשו חילופי דברים, כאשר בין היתר כינה חבר הכנסת טיבי את דובר המשטרה נצ"מ דורון "פקיד מושתן". המשטרה הוציאה בהמשך הודעה בו גינתה את דבריו: "נגן על כבודם של לובשי המדים, העלבת עובד ציבור מהווה עבירה פלילית", ודרשה מהח"כ "ומהממונים עליו לפרסם התנצלות".

בהמשך, באגף החקירות (אח"מ) המליצו לפרקליטות לבחון הסרת חסינותו של טיבי, כדי לאפשר פתיחה בחקירה פלילית בחשד להעלבת עובד ציבור.

השר בן גביר תקף בתגובה ואמר: "תומך הטרור אחמד טיבי, תתבייש. נקה את הפה לפני שאתה מדבר על דובר משטרת ישראל. המאפיה נמצאת אצל החברים שלך בתראבין, והמשטרה מפרקת את המאפיה הזו".