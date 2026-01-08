לאחר הפרסום ב-i24NEWS: חבר הכנסת אבי מעוז (נעם) פנה היום (חמישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בדרישה כי יבטל את פגישתו המתוכננת עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי. חבר הכנסת מעוז טען במכתבו כי "מדיניותו של ראש ממשלת אוסטרליה פגעה בישראל ובקהילה היהודית ופגישה של גורם ישראלי רשמי עלולה לתת לו לגיטימציה".

לדבריו, ההכרה במדינה פלסטינית, בעיצומה של המלחמה נתנה רוח גבית לטרור ופגעה בזכותה של ישראל להגן על אזרחיה. "אלבניזי לא עשה דבר בהתמודדות מול גל האנטישמיות ששטף את המדינה, דם הנרצחים על ידיו", הוסיף במכתב - שנשלח לאחר הפרסום ב-i24NEWS.

בהמשך המסמך, יושב ראש נעם הזכיר פניות חוזרות מצד הנהגת הקהילה היהודית לאלבניזי, ובהן פנייה אישית מהרב אלי שלאנגר ז"ל, שנרצח בטבח האנטישמי שאירע בחנוכה האחרון - שלא זכו לשום מענה.

"פגישה רשמית בין נשיא מדינת ישראל לראש ממשלת אוסטרליה, עלולה להתפרש כלגיטימציה למדיניות הבעייתית שלו ולפגוע בקהילה היהודית ובמשפחות שיקיריהן נרצחו וקרא לנשיא לשקול את ביטול הפגישה", סיכם.