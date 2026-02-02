מכה לסמוטריץ': יועמ"שית הכנסת קוראת לפצל את הרפורמות באוצר מחוק ההסדרים

בהמשך לפרסום ב-i24NEWS: היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, פרסמה היום (שני) את חוות דעתה על הצעת חוק ההסדרים, במסגרתה קראה לפצל את הרפורמות שמוביל משרד האוצר ממסגרת החוק ההסדרים. בהן רפורמת החלב, הרפורמה בבנקים והעברת שדות תעופה לזכיינות פרטית. בנימוקים לפיצול הרפורמות נטען כי לא קיימת זיקה בינן לתקציב.

בנימוק להפרדת רפורמת החלב מהחוק, היועמ"שית לכנסת נימקה כי במסגרת תכנונה לא בוצעה עבודת מטה שנערכה כבסיס עבורה, וכי לא ברורה עמדת משרד החקלאות האחראי על התחום. כמו כן נטען כי הרפורמה תביא לפגיעה קשה ביצרני החלב בישראל, בעיקר בעלי הרפתות הקטנות.

בעניין הפרדת ההצעה להפרטת שדות התעופה נכתב כי לצד חוסר הזיקה לתקציב, לא קיימת דחיפות בנושא, וכי ההצעה מהווה שינוי מהותי באופן בו שדות תעופה מופעלים בישראל.

באוצר אמנם צפו לפיצול מסוים בין הרפורמות לחוק ההסדרים, אך לא בסדר גודל שכזה. החשש כעת באוצר הוא שהפיצול למעשה יקבור את אותן הרפורמות, שלא יקודמו מחוץ למסגרת ההסדרים.