סקר i24NEWS: כך נראית מפת המנדטים אחרי עסקת החטופים

סקר i24NEWS שנערך על ידי מכון דיירקט פולס ושודר הערב (ראשון) במהדורה המרכזית, בדק את מפת המנדטים אחרי החזרת החטופים, את עמדת הציבור בנוגע לחידוש הלחימה בעזה, שינוי שם המלחמה והקמת ועדת חקירה ממלכתית.

אחרי העסקה לשחרור החטופים החיים, זוהי מפת המנדטים, על פי הסקר. הליכוד נשארת בראש עם 34 מנדטים, בנט 2026 במקום השני עם 17 מנדטים. ש"ס והדמוקרטים עם עשרה מנדטים כל אחד. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים. עוצמה יהודית, ישר של איזנקוט, ומפלגת רע"ם עם 6 מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית עם 5 מנדטים, כמו גם חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים. יש עתיד סוגרת את הרשימה עם 4 מנדטים. המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

מה חושבים הישראלים על חידוש הלחימה?

עוד נשאלו בסקר, אם לדעתכם ישראל צריכה לחדש את המלחמה בעזה אם חמאס לא ישיב את כל החללים החטופים הנמצאים בידיו?

66% השיבו שכן, 26% השיבו שלא ו-8% השיבו שאינם יודעים.

בנוגע לשינוי שם המערכה ל"מלחמת התקומה", 36% הצביעו בעד, 52% הצביעו נגד ו-12% הצביעו שאין להם עמדה בנושא.

בנוגע להקמת ועדת חקירה לבדיקת אירועי 7 באוקטובר, 51% השיבו שהם תומכים בוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט/ת בדימוס שימונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, 46% השיבו שהם תומכים בהקמת ועדת חקירה ממשלתית בראשות שופט/ת בדימוס שייבחר בהליך אחר, ו-3% השיבו שאין להם עמדה בנושא.

הסקר נאסף ונערך כאמור על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בתאריך ה- 19.10.2025, בקרב 519 נשאלים בני 18+ המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.4%+-, בהסתברות של 95%.

