האירוע שיקבע את עתיד הח"כים: הליכודיאדה באילת כבר כאן

יריית הפתיחה של הפריימריז בליכוד נורתה היום (חמישי) באילת, שם מתקיימת הליכודיאדה השביעית. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי ביקר באירוע שמלווה את כל עונות הבחירות, וקובע את מיקומם בפריימריז, וגורלם של לא מעט חברי כנסת מהליכוד. לצידם, הגיעו לאירוע גם מספר דמויות שנויות במחלוקת כמו אפי נווה ורפי קדושים.

כאמור, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר הקואליציה אופיר כץ וכל שרי הליכוד הבכירים הדרימו עד אילת, כדי לא לפספס מפגש עם חברי המרכז, אירוע שקורה במקביל ללחימה והאזעקות בצפון.

האירוע הצבעוני כולל הופעות, סטנדאפ, ונאומים של שרים, כל זה כמובן במקביל לשכשוך בבריכה. באירוע נצפו גם דמויות שנויות במחלוקת כמו יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה שמתמודד בפריימריז הליכוד, וחבר מועצת העיר הרצליה רפי קדושים.

מאחורי המוזיקה והחיוכים מסתתרים קרבות עזים על מיקום בפריימריז, במסגרתם רבים מחברי הכנסת של הליכוד ייפלטו מהכנסת. הפריימריז הקשים מעכירים לעיתים את האווירה בליכודיאדה, ומדגם מיוחד מתקיים במקביל לאירוע. לצד זאת, החגיגה הפוליטית לא יכולה להיות שלמה בלי ביקורת חריפה על המפלגות האחרות.

חברי הכנסת והשרים יעבירו את סוף השבוע באילת, ובאוויר מרחפת השאלה, מי מהם יצליח לשרוד פוליטית, לפחות עד הליכודיאדה הבאה.