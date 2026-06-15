פרסום ראשון: נתניהו מקדם יוזמה להפסקת מעצרי העריקים החרדים | ארי קלמן

פרסום ראשון: נתניהו מקדם בימים האחרונים יוזמה שתפסיק לחלוטין את מעצרי העריקים החרדים, כך מפרסם היום (שני) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן. היוזמה מגיעה בלחץ החרדים מבית האדמור מבעלזא ובית הרב הירש.

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נתניהו קיים לאחרונה מספר שיחות בעניין ומזכיר הממשלה יוסי פוקס התבקש לקדם את ההליך שעדיין נמצא בדיון משפטי. לפי המסתמן תקודם הליך חקיקת בזק כהוראת שעה מתוך שאיפה להשלים את ההליך עד לפיזור הכנסת בחודש הבא.

ביום חמישי האחרון מאות חרדים מהפלג הירושלמי הפגינו ברחבי הארץ, זאת במחאה על מעצר עריקים. הם חסמו מספר כבישים מרכזיים ברחבי הארץ, דבר שהוביל לעומסי תנועה קשים - בערב יום חמישי שנוטה להיות עמוס במילא. המשטרה השתמשה ברימוני הלם לפיזור המפגינים. אחרי כשלוש שעות המשטרה הודיעה - כל הכבישים פתוחים.

בשל ההפגנות, כביש 6 במנהרת חדיד נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בנוסף נחסמו כביש 1 גנות למערב וכביש 4 השבעה-מסובים חסומים לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. תנועת הרכבות הופסקה לאחר שמפגינים נכנסו לשטח המסילה.

במקביל לחסימות בגוש דן, מפגינים חרדים חסמו גם את צומת נתיבות. בשל כך נוצר עומס בכבישים 25 ו-34 לשני הכיוונים, מצומת הגדי עד צומת הכניסה ליושביה.

לצד הפרות הסדר, נרשמו עימותים בין נהגים שדרכם נחסמה לבין מפגינים חרדים. באחד העימותים תועדה נהגת היוצאת מרכבה כשבידה חפץ חד, והיא מנסה להדוף באמצעותו של המפגינים - שהחלו להכותה. במקרה אחר תועד הולך רגל בן 93 שנפצע קשה לאחר שנדרס על ידי רכב שניסה לעבור דרך מוקד הפגנה סמוך למחלף גהה. באירוע נוסף צעיר בן 21 נפצע בינוני לאחר שנדרס במחלף גנות.