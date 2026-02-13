מכה לליכוד: ישלם פיצויים למפלגתו של בנט - ויסיר את תמונת הפייק

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיבלה הבוקר (שישי) את העתירה שהגישה מפלגת בנט 2026 נגד מפלגת הליכוד, בגין הפצת תמונה מזויפת ובזדון. על פי החלטת הוועדה, הליכוד מחויב להסיר את התמונה השקרית מהפלטפורמות הציבוריות ולשלם פיצוי של 8,500 שקל למפלגת בנט 2026, עבור הוצאות העתירה.

כזכור, החשבון הרשמי של מפלגת "הליכוד" העלתה תמונה "ערוכה" שממנה עולה שבנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד נכחו במפגש עם ראשי המפלגות הערביות במעמד הכרזת האיחוד על ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

מפלגת בנט 2026 מסרה בתגובה: "מנצחים את מכונת הרעל. לא נאפשר לליכוד להפיץ רעל שקרי. נמשיך לפעול בכל הכוח נגד השקרים, הפייק AI והרעל. ננצח ונתקן את ישראל".